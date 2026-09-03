10 điểm sáng doanh thu du lịch trong dịp 2/9
PV
03/09/2026 10:20 AM (GMT+7)
Các địa phương đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ lễ, doanh thu du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, thể hiện sức hút của du lịch dịp 2/9.
Các địa phương đồng loạt đón lượng khách lớn trong kỳ nghỉ lễ, với doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Việt Nam đẹp đến nao lòng qua những cung đường sắt, du khách nước ngoài mê mẩn
Không chỉ là phương tiện kết nối các tỉnh, thành, đường sắt đang được Việt Nam khai thác như một sản phẩm du lịch, mang đến cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài cơ hội ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa và khám phá những điểm đến theo cách chậm rãi hơn, tạp chí du lịch có trụ sở tại Mỹ Travel and Tour World (TTW) viết.
Tạp chí Mỹ bật mí hành trình 15 ngày từ Hà Nội đến TP.HCM gây choáng ngợp
Tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ mới đây gây chú ý khi giới thiệu hành trình mới kết nối Hà Nội và TP.HCM, đưa du khách xuyên Việt bằng tàu đêm, tàu hạng sang Vietage, du thuyền trên vịnh Hạ Long cùng những điểm đến nổi tiếng như Hội An, Huế, Quy Nhơn và Nha Trang.
Vì sao Gen Z mê du lịch Thái Lan, Việt Nam còn Millennials chọn Australia?
Gen Z ưu tiên điểm đến vừa túi tiền, ít đông đúc và đang tạo xu hướng trên mạng xã hội, trong khi Millennials sẵn sàng chi nhiều hơn cho những hành trình quen thuộc. Khác biệt về ngân sách và trải nghiệm đang định hình lựa chọn của hai thế hệ.
Báo Ấn Độ khuyên du khách tới thăm Việt Nam ngay trong tháng 10 này
Việt Nam được The Times of India đưa vào danh sách 5 quốc gia mà du khách Ấn Độ nên cân nhắc tới thăm ngay tháng 10 này, bên cạnh Bhutan, Thái Lan, Sri Lanka và Bali. Hà Nội, vịnh Hạ Long và TP.HCM được nhắc đến như những điểm đến nổi bật.
Xu hướng "Du lịch ngủ" lạ đời bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người sẵn sàng trả tiền để được ngủ ngon ở một nơi xa?
Không phải check-in liên tục và chụp ảnh khoe mạng xã hội, giờ đây giấc ngủ đang trở thành lý do để nhiều người xách vali lên đường. Từ các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt đến những khách sạn đầu tư phòng cách âm, rèm cản sáng và dịch vụ hỗ trợ giấc ngủ, “du lịch ngủ” đang nổi lên như một xu hướng mới, khi du khách sẵn sàng trả tiền để tìm kiếm một giấc ngủ chất lượng ở nơi xa nhà, theo Everyday Tourist.
"Thám hiểm siêu thị" - xu hướng du lịch gây sốt khắp thế giới và đang khuấy đảo TikTok
Không cần chen chúc check-in tại những công trình biểu tượng hay xếp hàng dài trước các nhà hàng sang chảnh, xu hướng du lịch khám phá siêu thị địa phương - hay còn gọi là "supermarket safari" -đang trở thành trào lưu lan truyền mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
Việt Nam đẹp đến nao lòng qua những cung đường sắt, du khách nước ngoài mê mẩn
Không chỉ là phương tiện kết nối các tỉnh, thành, đường sắt đang được Việt Nam khai thác như một sản phẩm du lịch, mang đến cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài cơ hội ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa và khám phá những điểm đến theo cách chậm rãi hơn, tạp chí du lịch có trụ sở tại Mỹ Travel and Tour World (TTW) viết.
Tạp chí Mỹ bật mí hành trình 15 ngày từ Hà Nội đến TP.HCM gây choáng ngợp
Vì sao Gen Z mê du lịch Thái Lan, Việt Nam còn Millennials chọn Australia?
Báo Ấn Độ khuyên du khách tới thăm Việt Nam ngay trong tháng 10 này
Xu hướng "Du lịch ngủ" lạ đời bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người sẵn sàng trả tiền để được ngủ ngon ở một nơi xa?
Không phải check-in liên tục và chụp ảnh khoe mạng xã hội, giờ đây giấc ngủ đang trở thành lý do để nhiều người xách vali lên đường. Từ các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt đến những khách sạn đầu tư phòng cách âm, rèm cản sáng và dịch vụ hỗ trợ giấc ngủ, “du lịch ngủ” đang nổi lên như một xu hướng mới, khi du khách sẵn sàng trả tiền để tìm kiếm một giấc ngủ chất lượng ở nơi xa nhà, theo Everyday Tourist.