10 điểm sáng doanh thu du lịch trong dịp 2/9

Không phải check-in liên tục và chụp ảnh khoe mạng xã hội, giờ đây giấc ngủ đang trở thành lý do để nhiều người xách vali lên đường. Từ các khu nghỉ dưỡng chuyên biệt đến những khách sạn đầu tư phòng cách âm, rèm cản sáng và dịch vụ hỗ trợ giấc ngủ, “du lịch ngủ” đang nổi lên như một xu hướng mới, khi du khách sẵn sàng trả tiền để tìm kiếm một giấc ngủ chất lượng ở nơi xa nhà, theo Everyday Tourist.