10 hành vi bị coi là trốn thuế có hiệu lực từ ngày 1/7

World Cup lần này lớn hơn bất kỳ giải đấu nào trước đây. Việc có nhiều quốc gia tham gia và nhiều trận đấu hơn đồng nghĩa với việc thu hút nhiều người xem hơn - cũng như tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.