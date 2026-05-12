10 hành vi trốn thuế có hiệu lực từ 1/7/2026
Minh Thùy
12/05/2026 9:31 AM (GMT+7)
Luật quản lý thuế 108/2025/QH 15 quy định 10 hành vi trốn thuế người nộp thuế cần nắm rõ các quy định này để tuân thủ các quy định của pháp luật hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý và mức xử phạt nghiêm khắc.
10 hành vi trốn thuế có hiệu lực từ 1/7/2026
Khi việc “gài bẫy” người mua trở thành cuộc đua tăng trưởng của sàn TMĐT
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TPHCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho quỹ khoa học công nghệ, thúc đẩy giải ngân hơn 12.700 tỷ đồng
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Thu nhập từ tiếp thị liên kết khi nào không phải tự khai, nộp thuế?
Nghĩa vụ thuế đối với Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) trên các nền tảng số như TikTok, YouTube hay Facebook đang nhận được nhiều sự quan tâm.
Shopee, TikTok Shop liên tục biến động phí, người bán ngày càng khó “thở”
Phía sau những con số tăng trưởng hàng trăm nghìn tỷ đồng là áp lực chi phí ngày càng nặng nề mà người bán phải gánh chịu khi các sàn liên tục điều chỉnh biểu phí, hoa hồng và các khoản vận hành đi kèm. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, nhiều chủ shop cho rằng bán hàng online giờ không còn là “cuộc chơi dễ thắng” như vài năm trước.
Khi việc “gài bẫy” người mua trở thành cuộc đua tăng trưởng của sàn TMĐT
TPHCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho quỹ khoa học công nghệ, thúc đẩy giải ngân hơn 12.700 tỷ đồng
Phí sàn “nuốt” tới 25% doanh thu: Nhà bán hàng TMĐT mắc kẹt giữa tăng giá và mất khách
Thu nhập từ tiếp thị liên kết khi nào không phải tự khai, nộp thuế?
Shopee, TikTok Shop liên tục biến động phí, người bán ngày càng khó “thở”
Phía sau những con số tăng trưởng hàng trăm nghìn tỷ đồng là áp lực chi phí ngày càng nặng nề mà người bán phải gánh chịu khi các sàn liên tục điều chỉnh biểu phí, hoa hồng và các khoản vận hành đi kèm. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, nhiều chủ shop cho rằng bán hàng online giờ không còn là “cuộc chơi dễ thắng” như vài năm trước.