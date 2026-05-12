10 hành vi trốn thuế có hiệu lực từ 1/7/2026

Phía sau những con số tăng trưởng hàng trăm nghìn tỷ đồng là áp lực chi phí ngày càng nặng nề mà người bán phải gánh chịu khi các sàn liên tục điều chỉnh biểu phí, hoa hồng và các khoản vận hành đi kèm. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, nhiều chủ shop cho rằng bán hàng online giờ không còn là “cuộc chơi dễ thắng” như vài năm trước.