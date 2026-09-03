10 khoản phí, lệ phí được miễn, giảm cho công dân số
Minh Thùy
03/09/2026 8:40 AM (GMT+7)
Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và liên doanh đóng góp 174.835 tỷ đồng trong danh sách 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (VNTAX 200) mới được công bố, tính trên số liệu thực nộp của năm tài chính 2025.
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.
10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần biết
Theo Thông tư 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, mỗi trạng thái mã số thuế phản ánh một tình trạng pháp lý khác nhau. Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra để thực hiện đúng nghĩa vụ và hạn chế rủi ro.
TP.HCM dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng tạo mặt bằng cho metro số 6
Trong quá trình tăng tốc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, TP.HCM đang chuẩn bị nguồn lực cho metro số 6 - tuyến giao thông quan trọng kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu Đông thành phố. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến cần hơn 26.330 tỷ đồng.
Ngân hàng Thế giới ‘bơm’ gần 670 triệu USD giúp Việt Nam
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt 3 dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường các hành lang thương mại kết nối các mặt hàng nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo với thị trường, đồng thời củng cố ngành thủy sản ven biển.
Giá xăng, thực phẩm, vật liệu xây dựng vào diện theo dõi chặt cuối năm
Trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát giá những mặt hàng tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, cước vận tải, thuốc, sách giáo khoa và dịch vụ du lịch là những nhóm hàng được đặt trong diện kiểm soát chặt trong 4 tháng cuối năm.
Nhóm FDI nộp thuế "khủng" gọi tên ô tô và bia, vắng bóng "đại bàng" công nghệ
Hơn 47 triệu m2 đất tại TP.HCM đã thu hồi chưa giao và cho thuê
Dữ liệu kiểm kê đất đai mới được cung cấp ngày 15/9 cho thấy TP.HCM có 4.714 ha đất đã được Nhà nước thu hồi nhưng chưa giao, chưa cho thuê. Trong bức tranh một đô thị có gần 680.000 ha diện tích tự nhiên, con số này đặt ra câu chuyện về khả năng đưa nguồn lực đất đai vào phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.
10 trạng thái mã số thuế người nộp thuế cần biết
TP.HCM dự kiến chi hơn 26.000 tỷ đồng tạo mặt bằng cho metro số 6
Ngân hàng Thế giới ‘bơm’ gần 670 triệu USD giúp Việt Nam
Giá xăng, thực phẩm, vật liệu xây dựng vào diện theo dõi chặt cuối năm
Trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành theo dõi sát giá những mặt hàng tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, cước vận tải, thuốc, sách giáo khoa và dịch vụ du lịch là những nhóm hàng được đặt trong diện kiểm soát chặt trong 4 tháng cuối năm.