10 trải nghiệm tuyệt vời ở Việt Nam khiến du khách nước ngoài nhớ mãi không quên

Trong chuyến đi kéo dài hai tuần qua Hà Nội, đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long, Phú Quốc, Đà Lạt và TP.HCM, tác giả Matthew Lorenzo chia sẻ, anh từng gặp sự cố khi phát hiện hộ chiếu và tiền mặt bị bỏ quên tại khách sạn trước đó, ngay trước chuyến du thuyền trên vịnh Hạ Long.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của đơn vị tổ chức tour, giấy tờ nhanh chóng được chuyển qua nhiều chặng bằng xe máy và tàu cao tốc, đến tận cabin chỉ sau hai giờ, với tổng chi phí 18 bảng Anh, bao gồm tiền tip.

Trải nghiệm này giúp tác giả rút ra nhận xét: Việt Nam vận hành bằng sự ấm áp, tháo vát và tinh thần giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc. Dưới đây là 10 điều đáng chú ý về đất nước hình chữ S qua góc nhìn của du khách.

1. Giao thông hỗn loạn nhưng vẫn có trật tự riêng

Ảnh Travel Magazine

Tại Hà Nội, tác giả trải nghiệm xích lô quanh khu phố Pháp và hồ Hoàn Kiếm trong thời tiết nắng nóng 34 độ C. Dòng xe máy, xe tay ga và ô tô đan xen dày đặc, tạo cảm giác giao thông vận hành dựa nhiều vào sự quan sát, nhường nhịn và khả năng phán đoán hơn là tuân thủ máy móc các quy tắc.

Việc sang đường ban đầu có thể khiến du khách lo lắng, nhưng tác giả cho biết không chứng kiến vụ va chạm nào đáng kể trong suốt hai tuần ở Việt Nam.

2. Chi phí sinh hoạt dễ chịu

Ảnh Travel Magazine

Theo tác giả, Việt Nam mang đến nhiều bất ngờ về giá cả. Một chuyến taxi khoảng 40 phút từ sân bay vào trung tâm Hà Nội có giá hơn 10 bảng Anh, một lon bia khoảng 20 xu và bữa ăn ngon cho hai người có thể chỉ tốn khoảng 12 bảng.

Tại quầy bar tầng 40 của khách sạn Hilton ở TP.HCM, du khách có thể thưởng thức hai chai bia và hai ly cocktail trong khung giờ ưu đãi từ 18h đến 21h, ngắm sông Sài Gòn cùng toàn cảnh thành phố với chi phí chưa đến 6 bảng Anh.

3. Đà Lạt sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng

Ảnh Travel Magazine

Cách TP.HCM khoảng 50 phút bay, Đà Lạt gây ấn tượng với những ngọn đồi xanh mướt và biển mây lúc bình minh.

Thành phố cũng là trung tâm sản xuất hoa quy mô lớn. Theo bài viết, ngành hoa mang lại giá trị khoảng 168 triệu bảng Anh cho kinh tế địa phương, với sản lượng khoảng 2,4 tỷ cành hoa mỗi năm.

4. Phú Quốc là điểm đến nghỉ dưỡng đáng cân nhắc

Ảnh Travel Magazine

Phú Quốc hấp dẫn bởi bãi biển cát trắng, hàng dừa xanh và mặt biển ấm áp. Tuy nhiên, việc xây dựng thêm nhà ga sân bay và các khu nghỉ dưỡng cao cấp cho thấy hòn đảo đang phát triển nhanh chóng.

Tác giả đặc biệt ấn tượng với khu nghỉ dưỡng Sailing Club, nơi có các biệt thự riêng với hồ bơi, khu vườn biệt lập, phòng khách rộng rãi và phòng ngủ khép kín. Giá lưu trú được tác giả đề cập là khoảng 3.000 bảng Anh cho một tuần.

5. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh mang đến góc nhìn trực diện

Tại TP.HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày máy bay, vũ khí và nhiều hình ảnh khốc liệt về cuộc kháng chiến chống Mỹ của người dân Việt Nam.

6. Địa đạo Củ Chi hé lộ chiến thuật chiến tranh đặc biệt

Cách TP.HCM khoảng hai giờ di chuyển, địa đạo Củ Chi là điểm đến giúp du khách tìm hiểu hệ thống đường hầm được đào bằng công cụ thô sơ, sử dụng các ống tre để thông khí và tổ chức những cuộc tập kích bất ngờ.

Du khách có thể quan sát vũ khí, tìm hiểu bẫy chiến tranh và trực tiếp chui qua những đường hầm chật hẹp, nóng bức. Tác giả nhận xét trải nghiệm này có phần đáng sợ, đặc biệt với người sợ không gian kín.

7. Ẩm thực Việt Nam là điểm nhấn của hành trình

Ảnh Travel Magazine

Ẩm thực Việt Nam được tác giả đánh giá cao nhờ nguyên liệu tươi, hương vị phong phú và không quá ngấy.

Tại Hà Nội, phở và bún chả là những món đáng thử. TP.HCM nổi bật với bánh mì, gỏi cuốn và các khu chợ đêm. Trong khi đó, Phú Quốc hấp dẫn với hải sản nướng và những món ăn kết hợp nước cốt dừa.

Đà Lạt mang đến các loại nông sản vùng cao như dâu tây, bơ cùng những món ăn phù hợp với khí hậu mát mẻ. Tác giả cũng ấn tượng với cà phê đá và sự đa dạng của các lựa chọn ăn chay.

Theo trải nghiệm cá nhân, các món ăn tươi ngon và giàu rau thơm không chỉ đáng nhớ mà còn giúp cả hai du khách giảm cân sau chuyến đi.

8. Những quầy bar khách sạn giàu dấu ấn lịch sử

Tại TP.HCM, tác giả ghé quầy bar trên tầng thượng khách sạn Caravelle, nơi từng là điểm tụ họp của các phóng viên quốc tế đưa tin về sự kiện Giải phóng miền Nam.

Gần đó, khách sạn Rex từng là nơi các quan chức quân đội Mỹ tổ chức những cuộc họp báo hằng ngày với báo giới. Các cuộc họp này được gọi là “Five O’Clock Follies”, có thể hiểu là những buổi họp báo lúc 5 giờ chiều gây nhiều tranh cãi.

Những địa điểm này giúp du khách hình dung rõ hơn về một giai đoạn lịch sử có ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới.

9. Du thuyền qua đêm trên vịnh Hạ Long

Ảnh Travel Magazine

Sau khoảng hai giờ di chuyển đến đảo Cát Bà, tác giả lên du thuyền Tulip để trải nghiệm hành trình 24 giờ trên vịnh Hạ Long.

Với mức giá khoảng 280 bảng Anh, chuyến đi bao gồm các bữa ăn và phòng nghỉ rộng rãi có bồn tắm cùng tầm nhìn ra cảnh quan. Theo tác giả, đây là trải nghiệm đáng đầu tư thêm chi phí để tận hưởng trọn vẹn một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi bật của thế giới.

10. Cà phê chồn – trải nghiệm độc đáo tại Đà Lạt

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Tại Đà Lạt, tác giả tìm hiểu quy trình sản xuất cà phê chồn, từ quan sát những con cầy vòi hương đến công đoạn làm sạch và rang xay hạt cà phê.

Theo bài viết, quá trình tiêu hóa của cầy vòi hương làm thay đổi thành phần hóa học và hương vị của hạt cà phê. Tác giả nhận xét thức uống này có hương vị khác biệt so với những gì nhiều người có thể hình dung từ quy trình sản xuất.