100 cán bộ Hội Nông dân Thái Nguyên được trang bị kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số

Trang bị kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Hội cơ sở

Ngày 1/7, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động Hội và sự phát triển của nền nông nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Ngay trong ngày học đầu tiên, các học viên đã được nghe TS. Nguyễn Khắc Toàn - Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học truyền đạt chuyên đề "Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp".

TS. Nguyễn Khắc Toàn - Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học truyền đạt chuyên đề "Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp". Ảnh: Hà Thanh

Đây là nội dung mở đầu cho chương trình tập huấn kéo dài hai ngày, tập trung trang bị những kiến thức mới, phương pháp tiếp cận hiện đại để đội ngũ cán bộ Hội có thể đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân thích ứng với xu thế phát triển của nền nông nghiệp số.

Hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp xanh, khởi nghiệp sáng tạo

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ và kinh tế số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với lĩnh vực nông nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo không còn là sân chơi riêng của doanh nghiệp mà đang mở ra nhiều cơ hội cho người nông dân. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử hay mở rộng thị trường đang trở thành những giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản, giảm chi phí sản xuất và tăng sức cạnh tranh.

Chính vì vậy, việc cập nhật kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở được xem là nhiệm vụ thiết thực. Đây sẽ là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Cán bộ Hội Nông dân cơ sở trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn. Ảnh: Hà Thanh

Bên cạnh chuyên đề về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số, chương trình tập huấn còn dành thời lượng cho nhiều nội dung quan trọng khác như xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở; Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể và hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; kỹ năng nắm bắt, phản ánh nhu cầu, dư luận xã hội trong hội viên nông dân; phát triển các mô hình nông nghiệp xanh và phương thức tổ chức sản xuất hiệu quả.

Đây đều là những chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động của tổ chức Hội cũng như yêu cầu phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay.

Là địa phương có lợi thế về sản xuất nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, Thái Nguyên đang đứng trước yêu cầu phải tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và thích ứng với xu hướng phát triển mới. Trong đó, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp xanh được xác định là những hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội không chỉ được bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà còn được trang bị phương pháp triển khai hiệu quả các chủ trương của Hội Nông dân Việt Nam tới hội viên. Đây cũng là cầu nối quan trọng để các định hướng về khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh sớm đi vào thực tiễn ở cơ sở.