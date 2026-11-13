10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Thanh Tuyền
13/11/2026 7:10 AM (GMT+7)
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
Yên Tử đón 2,2 triệu lượt du khách trong 10 tháng
Phường Yên Tử là địa phương có Di sản văn hóa thế giới Yên Tử- địa danh có vị trí quan trọng trong không gian phát triển du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh. Với những lợi thế đó, Yên Tử xác định du lịch là ngành kinh tế có nhiều tiềm năng và đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển của địa phương.
Thời gian qua, phường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kích cầu, quảng bá hình ảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.
Tính hết tháng 10/2026, toàn phường đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ và đạt 95,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 30.963 lượt, khách lưu trú đạt 325.998 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.
Lượng khách tăng cho thấy sức hút của Yên Tử đối với du khách trong nước và quốc tế. Việc Yên Tử được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới cũng tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và các dịch vụ chất lượng cao.
Thời gian qua, phường Yên Tử đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao như Giải leo núi Yên Tử - Chinh phục đỉnh Phù Vân; Giải chạy Ultra Trail Yên Tử; chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử”; Giải Cờ tướng Kỳ Vương Yên Tử lần thứ I năm 2026... Những hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, con người địa phương, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.
Chuỗi hoạt động quy mô thuộc “Yên Tử – Sắc thu thiền định”
Hướng tới mục tiêu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong cả năm 2026, phường Yên Tử đang dồn lực bứt tốc trong hai tháng cuối năm để thu hút thêm ít nhất 140.000 lượt khách. Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Yên Tử đang tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; khai thác hiệu quả các giá trị di sản, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm, phường Yên Tử sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch quy mô lớn thuộc chương trình “Yên Tử – Sắc thu thiền định”.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là đêm Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026 được tổ chức vào ngày 15/11. Đây không chỉ là một cuộc thi về kiến thức và kỹ năng thuyết trình, mà còn là sân chơi văn hóa giàu ý nghĩa, nơi tình yêu di sản được thể hiện bằng hiểu biết, trách nhiệm và hành động cụ thể.
Trong 2 ngày 28-29/11, phường Yên Tử sẽ tổ chức giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 – “Chạm vùng Di sản”.
Tiếp đó, vào ngày 6/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sẽ tổ chức giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ 2, năm 2026, từ Cổng khu di tích Nhà Trần – Đông Triều đến Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.
Cũng vào ngày 6/12, phường Yên Tử sẽ tổ chức chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Sự kiện dự kiến thu hút trên 10.000 người cùng tham gia leo núi, chào cờ, hát quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử và hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam.
Chuỗi hoạt động “Yên Tử – Sắc thu thiền định” vào tháng 11 và tháng 12/2026 tiếp tục khẳng định hình ảnh vùng đất di sản giàu bản sắc, thân thiện, mến khách; tạo thêm những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, góp phần kết nối di sản với cộng đồng, du khách và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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