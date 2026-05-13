103 võ sĩ tranh tài tại Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn
Hoàng Tính
13/05/2026 12:21 PM (GMT+7)
Sáng 13/5, trong không khí sôi nổi của ngày hội thể thao tỉnh Lạng Sơn, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh, Giải Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ X năm 2026 đã được chính thức khai mạc.
Đây là môn thi đấu thứ 12 của Đại hội, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của võ thuật truyền thống trên vùng đất xứ Lạng.
Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 103 vận động viên (gồm 61 nam và 42 nữ) đến từ 11 đoàn thuộc các cụm xã, phường và cơ quan trên toàn tỉnh Lạng Sơn.
Những năm qua, phong trào Vovinam tại các địa phương không chỉ giúp thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe mà còn giáo dục đạo đức, ý chí và tinh thần thượng võ.
Phát biểu khai mạc, ông Dương Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Giải đấu là dịp đánh giá thực chất phong trào tập luyện Vovinam, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung Quyền (Nhật nguyệt đại đao, Đa luyện tay không nữ, Ngũ môn quyền...) và các hạng cân đối kháng. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 13/5 đến hết ngày 15/5/2026.
Với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn và tinh thần quyết tâm cao của các đoàn vận động viên, Giải Vovinam Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn võ thuật đẹp mắt và những cuộc so tài kịch tính, góp phần vào thành công rực rỡ của kỳ Đại hội năm nay.
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