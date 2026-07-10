11 quốc gia Đông Nam Á "quy tụ" tại Ninh Bình tranh tài giải vô địch Karate khu vực

Quy tụ 11 quốc gia, cạnh tranh 17 bộ huy chương danh giá

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á năm 2026, chứng kiến sự góp mặt đầy đủ của 11 quốc gia trong khu vực, bao gồm: Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và đội chủ nhà Việt Nam.

Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình nơi đang diễn ra Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026. Ảnh: Vũ Thượng

Giải đấu năm nay đón nhận gần 700 cán bộ, quan chức, trọng tài, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên tham dự. Đây là một trong những giải đấu quốc tế chính thức nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Liên đoàn Karate châu Á.

Khác với các giải đấu giao hữu thông thường, Giải Vô địch Karate Đông Nam Á 2026 mang tính toàn diện vượt trội khi mở rộng cho nhiều lứa tuổi.

Giải vô địch Karate Đông Nam Á 2026, nhiều lứa tuổi từ thiếu niên, trẻ, U21 cho đến hệ vô địch tham gia. Ảnh: BTC

Cụ thể, thiếu niên, trẻ, U21 (nhằm bảo đảm tính kế thừa và tạo cơ hội cọ xát quý giá cho các võ sĩ trước khi bước lên vũ đài chuyên nghiệp).

Cuộc cạnh tranh khốc liệt để tìm ra chủ nhân của 17 bộ huy chương danh giá ở cả hai nội dung đặc trưng là Kata (biểu diễn) và Kumite (đối kháng), chia làm nhiều hạng cân dành cho cả nam và nữ.

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á, bước đệm giúp vận động viên vươn ra tầm thế giới

Phát biểu tại giải đấu, ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali - Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á nhấn mạnh: "Giải vô địch năm nay mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những tấm huy chương hay những vị trí trên bục vinh quang.

Đây là một diễn đàn quan trọng để đánh giá và nâng cao trình độ karate trong khu vực Đông Nam Á; là bước đệm thiết yếu giúp các vận động viên chuẩn bị cho những thử thách quốc tế lớn trên đấu trường thế giới”.

Ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á. Ảnh: BTC

Ông cũng khẳng định, giải đấu là dịp đặc biệt để tôn vinh tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, cùng những giá trị chung về kỷ luật, sự tôn trọng mà môn karate nuôi dưỡng.

Không chỉ thuần túy là một ngày hội thể thao đỉnh cao, giải đấu còn mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng. Thông qua giải, ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Karate khu vực, tạo điều kiện cho các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết.

Giải đấu được xem là bước đệm giúp vận động viên vươn ra tầm thế giới. Ảnh: BTC

Đồng thời, đây cũng là "cơ hội vàng" để quảng bá, lan tỏa hình ảnh cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo cùng sự thân thiện, mến khách của con người Ninh Bình nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế.

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026, sẽ tiếp tục diễn ra gay cấn và hấp dẫn đến hết ngày 12/7 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.