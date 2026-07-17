12 ngày "phượt" xuyên Việt từ Nam ra Bắc, nữ du khách nước ngoài tiết lộ điều khiến cô bất ngờ nhất
Phương Đăng (theo Evoke)
17/07/2026 7:27 AM (GMT+7)
Không chỉ có những danh thắng nổi tiếng, Việt Nam còn chinh phục du khách bằng con người thân thiện, nền ẩm thực phong phú và những trải nghiệm địa phương đầy bất ngờ. Sau hành trình kéo dài 12 ngày xuyên Việt từ Nam ra Bắc, nữ nhà báo Sarah McGuinness cho biết, chuyến đi đã khiến cô nhìn Việt Nam theo một cách hoàn toàn khác.
Trong bài viết đăng trên EVOKE, nữ nhà báo Sarah McGuinness chia sẻ, điểm khởi đầu của chuyến hành trình xuyên Việt trong 12 ngày của cô là TP.HCM - nơi cô nhanh chóng bị "choáng ngợp" bởi nhịp sống hối hả và những dòng xe máy đông đúc.
Theo Sarah McGuinness, việc băng qua đường ở TP.HCM ban đầu là thử thách không hề nhỏ với cô. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi hướng dẫn viên địa phương tên Jackie chỉ cho cả đoàn "bí quyết" rất đơn giản: Cứ bình tĩnh bước đi!
"'Đây là cách băng qua đường. Cứ bình tĩnh bước đi", Jackie nói khi cả đoàn đứng trước một ngã tư rồi giơ tay ra hiệu và bình thản bước xuống đường giữa dòng xe tấp nập.
"Và thế là chúng tôi bắt đầu hành trình xuyên Việt", Sarah viết.
Chính sự tự tin và am hiểu của người hướng dẫn đã giúp cô dần cảm nhận được nhịp sống của thành phố thay vì chỉ nhìn thấy sự hỗn loạn. Trong hai ngày đầu, Jackie đưa cả đoàn khách khám phá Dinh Độc Lập, Bưu điện Trung tâm, những chung cư cà phê nổi tiếng và cả công viên nơi người dân tập trung khiêu vũ giữa buổi sáng. Những góc nhỏ đời thường ấy đã khiến TP.HCM hiện lên gần gũi và giàu sức sống hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu.
"Được khám phá Sài Gòn cùng một hướng dẫn viên thực sự hiểu và yêu thành phố đã khiến tôi nhìn nơi đây bằng một con mắt hoàn toàn khác", Sarah chia sẻ.
Rời TP.HCM, Sarah bắt đầu chuyến xuyên Việt gần 1.800 km bằng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có ba chuyến tàu đêm. Sarah mô tả những chuyến tàu này khá rung lắc và ồn ào nhưng vẫn là trải nghiệm đáng nhớ trong suốt hành trình.
Điểm dừng tiếp theo là Nha Trang.
Tại đây, cô tham gia chuyến lặn ngắm san hô cùng hướng dẫn viên Lamb - người luôn mang đến bầu không khí sôi động.
Sarah kể rằng mỗi khi nhìn thấy một loài cá đẹp dưới làn nước, Lamb lại hào hứng hét lớn: "Nemo! Nemo!", khiến cả đoàn không thể nhịn cười.
Bên cạnh biển xanh, điều khiến nữ nhà báo ấn tượng nhất là ẩm thực địa phương. Cô thưởng thức bánh căn, bánh xèo và đặc biệt yêu thích kem bơ - món tráng miệng kết hợp giữa bơ, kem và nước cốt dừa mà cô gọi là món ngon nhất tại Nha Trang.
Sau Nha Trang, đoàn đến Hội An - nơi Sarah cho biết là điểm đến yêu thích nhất trong toàn bộ chuyến đi.
"Ngày đầu tiên ở Hội An là ngày tuyệt vời nhất trong suốt thời gian tôi ở Việt Nam", cô viết.
Buổi sáng, cả đoàn dạo quanh phố cổ, ghé các cửa hàng may đo nổi tiếng. Buổi chiều, họ đạp xe qua những cánh đồng lúa, khám phá rừng dừa Cẩm Thanh và trải nghiệm ngồi thuyền thúng.
Khung cảnh yên bình nhanh chóng nhường chỗ cho tiếng cười khi những người chèo thuyền liên tục xoay tròn chiếc thuyền giữa tiếng nhạc Gangnam Style.
Đến tối, Sarah cùng các thành viên trong đoàn thả hoa đăng trên sông Hoài, ngắm hàng nghìn chiếc đèn lồng rực sáng khắp phố cổ - khoảnh khắc mà cô xem là đẹp nhất của hành trình.
Một trải nghiệm khác khiến nữ nhà báo xúc động là lớp học nấu ăn do tổ chức STREETS tổ chức. Đây là dự án đào tạo nghề cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi hoặc từng là nạn nhân của nạn mua bán người.
Sarah cho rằng hoạt động này giúp cô hiểu rằng bên ngoài những điểm du lịch nổi tiếng vẫn còn nhiều cộng đồng gặp khó khăn và đó là điều du khách không nên bỏ qua khi khám phá Việt Nam.
Đến Huế, Sarah tiếc nuối vì lịch trình quá dày đặc.
"Tôi phải thú nhận rằng mình chưa bao giờ được tận mắt khám phá Hoàng thành Huế", cô viết, đồng thời cho biết đã dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và tản bộ quanh thành phố.
"Huế rất đẹp và tôi chỉ ước mình có nhiều thời gian hơn ở đây", Sarah nhấn mạnh.
Tại Phong Nha, thay vì khám phá hang động, Sarah lựa chọn đến "Duck Stop" - trang trại vịt nổi tiếng ở thung lũng Bồng Lai để cho vịt ăn và trải nghiệm "massage vịt".
Đây cũng là nơi cô nhận ra điều quý giá nhất sau nhiều ngày xuyên Việt cùng những người cô chưa từng quen biết.
"Tôi không nhớ chính xác khoảnh khắc nào, nhưng đến một lúc nào đó trong chuyến đi, chúng tôi từ những người xa lạ lịch sự đã trở thành những người bạn thực sự", Sarah nói.
Điểm dừng áp chót là vịnh Hạ Long. Sarah cùng đoàn lên du thuyền, chèo kayak xuyên qua các hang đá, thưởng thức hải sản tươi và ngắm hàng nghìn đảo đá vôi trên mặt nước xanh ngọc.
Theo hướng dẫn viên Jackie, lượng khách Trung Quốc đến Hạ Long đã giảm mạnh sau đại dịch COVID-19, khiến nhiều khách sạn và khu căn hộ du lịch vẫn chưa hoạt động hết công suất.
Khép lại hành trình tại Hà Nội, Sarah nhận xét thủ đô mang một vẻ đẹp rất khác TP.HCM với dấu ấn kiến trúc Pháp rõ nét. Cô cùng bạn bè ghé phố đường tàu, thưởng thức cà phê sát đường ray rồi kết thúc chuyến đi bằng một đêm sôi động trên phố bia Tạ Hiện.
Kết thúc bài viết, nữ nhà báo chia sẻ rằng trước khi đến Việt Nam, cô từng lo lắng về vấn đề an toàn, chi phí và việc du lịch một mình.
"Du lịch có thể khiến nhiều người e ngại. Là một phụ nữ trẻ, tôi từng lo lắng về sự an toàn, ngân sách và việc có gặp được những người đồng điệu hay không. Nhưng chuyến đi này đã xóa tan tất cả những nỗi lo đó. Điều duy nhất bạn cần làm là xuất phát và tận hưởng", Sarah viết.
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