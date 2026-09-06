1,2 triệu lượt khách đi máy bay, nhu cầu hàng không tăng hơn 10%

Theo Cục Hàng không Việt Nam, những con số sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang hé lộ hai gam màu khá khác nhau của thị trường vận tải hàng không Việt Nam.

Ở một phía, nhu cầu đi lại tiếp tục tăng mạnh. Từ ngày 29/8 đến hết 2/9/2026, toàn thị trường vận chuyển khoảng 1,2 triệu lượt hành khách, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phía còn lại, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 20.150 tấn, chỉ tăng 1,5%. Đáng chú ý hơn, hàng hóa vận chuyển trên các đường bay nội địa giảm tới 14,1%.

Khoảng cách này cho thấy thị trường hàng không đang được thúc đẩy mạnh bởi nhu cầu di chuyển của người dân và khách quốc tế, trong khi phân khúc vận tải hàng hóa chưa có được tốc độ tương ứng.

Thị trường hàng không vừa ghi nhận 1,2 triệu lượt hành khách chỉ trong 5 ngày, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Ảnh: TIA

Số liệu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong 5 ngày, vận chuyển nội địa đạt 527.200 lượt hành khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường quốc tế thậm chí có quy mô lớn hơn, đạt 670.700 lượt hành khách, tăng 10,5%. Như vậy, khách quốc tế chiếm khoảng 56% tổng lượng hành khách vận chuyển trong giai đoạn này.

Ngày 29/8 là thời điểm thị trường đạt đỉnh với khoảng 280.000 lượt khách, tăng tới 21% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt 135.000 lượt, tăng 29,3%; khách quốc tế đạt 145.000 lượt, tăng 14,1%.

Các con số cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ hàng không vẫn duy trì sức tăng đáng kể, không chỉ trên thị trường nội địa mà cả các đường bay quốc tế.

Điều này cũng được phản ánh tại các cửa ngõ hàng không lớn. Trong 5 ngày, hệ thống cảng hàng không cả nước phục vụ khoảng 1,73 triệu lượt hành khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tân Sơn Nhất phục vụ gần 597.400 lượt khách, tăng 9,7%. Nội Bài đạt hơn 535.600 lượt, tăng tới 23,5%, còn Đà Nẵng đạt gần 245.800 lượt, tăng 16,8%.

Riêng tại Tân Sơn Nhất, nếu mở rộng khoảng thời gian cao điểm từ 28/8 đến 2/9, sân bay ghi nhận 725.522 lượt khách và 4.416 chuyến bay. Bình quân mỗi ngày có gần 121.000 lượt hành khách đi và đến cửa ngõ hàng không lớn nhất phía Nam.

Ngày 29/8, sân bay đạt đỉnh với hơn 133.400 lượt khách và 767 chuyến bay. Sản lượng khách tăng cũng kéo theo nhu cầu đối với chuỗi dịch vụ liên quan đến hàng không như vận chuyển mặt đất, lưu trú, ăn uống, bán lẻ và du lịch tại các điểm đến.

Một chỉ dấu khác về sức cầu là lượng khách tăng nhanh hơn số chuyến tại Tân Sơn Nhất. Trong đợt cao điểm 6 ngày, lượng hành khách tăng 9,92% so với cùng kỳ trong khi số chuyến tăng 7,55%. Nếu vận chuyển hành khách tạo ra gam màu tích cực thì thị trường hàng hóa hàng không lại cho thấy bức tranh phân hóa rõ rệt.

Trong 5 ngày, toàn thị trường vận chuyển 20.150 tấn hàng hóa, chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng hóa quốc tế đạt 18.070 tấn, tăng 3,6%. Ngược lại, hàng hóa nội địa chỉ đạt 2.080 tấn, giảm 14,1%.

Diễn biến tương tự xuất hiện khi nhìn vào từng sân bay lớn. Tại Tân Sơn Nhất, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 6.800 tấn, giảm 7,5%, trong khi lượng hành khách tăng gần 10%. Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng hàng hóa giảm hơn 20%.

Ở chiều ngược lại, Nội Bài đạt hơn 15.000 tấn hàng hóa, tăng 12,5%, cho thấy sự phân hóa đáng kể giữa các đầu mối vận tải. Những con số này cho thấy đà tăng trưởng của thị trường hàng không hiện nay không diễn ra đồng đều giữa hai mảng hành khách và hàng hóa.

Với hành khách, cả thị trường nội địa lẫn quốc tế đều tăng trên 10%, phản ánh sức cầu đi lại tiếp tục được duy trì. Trong khi đó, hàng hóa lại phụ thuộc đáng kể vào phân khúc quốc tế khi vận tải nội địa đi xuống.

Áp lực khai thác cũng là một biến số cần chú ý khi thị trường hành khách tiếp tục mở rộng. Trong 5 ngày cao điểm, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 4.461 chuyến bay khởi hành tại các sân bay trong nước, tỷ lệ đúng giờ đạt khoảng 78%. Ở chiều đến, tỷ lệ đúng giờ chỉ đạt 67,6%, với 1.433 chuyến hạ cánh bị chậm.

Riêng tại Tân Sơn Nhất, mật độ khai thác có thời điểm lên tới 48 lượt cất, hạ cánh mỗi giờ. Do đó, sau những con số tăng trưởng của một kỳ cao điểm, câu chuyện đáng chú ý hơn đối với thị trường là liệu sức cầu hành khách có tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm, và năng lực cung ứng của các hãng hàng không, sân bay cùng hệ sinh thái dịch vụ có theo kịp tốc độ tăng này hay không.

Bởi khi lượng khách tăng hai chữ số nhưng hàng hóa và hiệu quả khai thác chưa tăng cùng nhịp, bức tranh phục hồi của thị trường hàng không vẫn còn những khoảng chênh đáng chú ý.