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Đối với giới siêu giàu, chuẩn bị cho con cái tiếp quản gia sản không đơn thuần là chuyển giao tiền bạc, mà còn là quá trình rèn luyện khả năng quản lý tài chính và tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, không ít gia đình lo ngại việc biết trước số tài sản sẽ nhận được có thể làm suy giảm ý chí vươn lên của thế hệ kế tiếp.

Theo nghiên cứu công bố tháng 6 của Bank of America, 61% người được khảo sát có tài sản đầu tư trên 25 triệu USD lo lắng về động lực phấn đấu của con cái. Để giải quyết vấn đề, 51% hỗ trợ con khởi nghiệp, 41% bổ sung điều khoản vào quỹ tín thác và 36% không tiết lộ toàn bộ tài sản gia đình.

Đáng chú ý, chỉ 36% đánh giá người thừa kế của mình đã được chuẩn bị rất tốt để tiếp nhận gia sản.

Giấu tài sản không phải giải pháp

Matthew Saul, nhà sáng lập kiêm CEO công ty tư vấn tài sản Saul Wealth, cho rằng những gia đình lo con chưa sẵn sàng thường chưa tạo đủ cơ hội để chúng học cách quản lý tiền bạc.

“Khi một gia đình nói rằng con cái chưa sẵn sàng, điều họ thường thực sự muốn nói là chưa ai chuẩn bị cho chúng”, ông nhận định với Fortune.

Theo Saul, các thành viên nên trao đổi cởi mở về kế hoạch thừa kế, định hướng sử dụng tài sản gia đình và mục tiêu từ thiện, thay vì để thế hệ sau thiếu thông tin. Việc chuyển giao doanh nghiệp và tài sản ngày càng phức tạp, trong khi tuổi thọ kéo dài khiến nhiều thế hệ phải cùng tham gia các quyết định tài chính trong thời gian dài hơn.

Thế hệ thừa kế trẻ cũng có thể muốn duy trì truyền thống từ thiện của gia đình nhưng điều chỉnh cách đóng góp theo giá trị riêng, chẳng hạn tham gia trực tiếp nhiều hơn hoặc tập trung vào hiệu quả có thể đo lường.

Cha mẹ lo một đằng, con nghĩ một nẻo

Nghiên cứu năm 2025 của Fidelity, khảo sát phụ huynh từ 55 tuổi trở lên có ít nhất 500.000 USD tài sản đầu tư, cho thấy 68% chưa nói với con về những gì hoặc số tiền chúng sẽ thừa kế.

Nỗi lo không chỉ nằm ở động lực làm việc. Có 43% phụ huynh không tin con có thể tuân thủ ngân sách, trong khi 40% thiếu tự tin vào khả năng quản lý nợ của con.

Trong khi đó, 95% người con trưởng thành được khảo sát cho rằng mình đã sẵn sàng quản lý tài sản thừa kế. Khoảng một phần tư phụ huynh lại không đồng tình, phản ánh khoảng cách đáng kể giữa sự tự tin của người nhận và kỳ vọng của người trao tài sản.

“Lập kế hoạch cho tương lai không chỉ là bảo vệ tài sản mà còn là bảo vệ các mối quan hệ”, ông David Peterson, lãnh đạo bộ phận Giải pháp tài sản nâng cao tại Fidelity Investments, nhận định.

Cuộc chuyển giao 124.000 tỷ USD

Dù còn nhiều lo ngại, các gia đình siêu giàu đang từng bước đưa con cái tham gia vào quá trình hoạch định tài sản. Theo Bank of America, 79% người được khảo sát đã có sự tham gia của cố vấn tài chính trong các cuộc thảo luận về thừa kế với thế hệ kế tiếp.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị kế nhiệm doanh nghiệp vẫn còn hạn chế: 78% chủ doanh nghiệp giàu có coi đây là yếu tố quan trọng, nhưng chỉ 20% có kế hoạch kế nhiệm được lập thành văn bản đầy đủ.

Trong nhóm chủ doanh nghiệp tham gia khảo sát, tỷ lệ người từng thừa kế doanh nghiệp tăng từ 5% năm 2022 lên 11% năm 2024 và 23% trong nghiên cứu mới nhất.

Làn sóng chuyển giao tài sản trị giá 124.000 tỷ USD đang đặt ra một thách thức lớn cho giới siêu giàu: làm sao trao lại tài sản mà không tước đi cơ hội trưởng thành của người thừa kế. Bởi theo các chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là con cái sẽ nhận được bao nhiêu tiền, mà còn là chúng có được chuẩn bị đủ để quản lý và sử dụng khối tài sản ấy hay không.