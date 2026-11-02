13 "thiên đường" du lịch ở Việt Nam đẹp mê hoặc được báo Anh khen ngợi
Phương Đăng (theo The Times)
02/11/2026 11:45 AM (GMT+7)
Việt Nam không chỉ hấp dẫn bởi Hà Nội và vịnh Hạ Long mà còn có nhiều điểm đến ít đông đúc, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, di sản văn hóa lâu đời và trải nghiệm độc đáo, tờ The Times của Anh nhấn mạnh.
Việt Nam là quốc gia có lịch sử lâu đời, dân số trẻ và nền kinh tế phát triển nhanh. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại khiến đất nước trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, có chi phí hợp lý nhất châu Á.
Dưới đây là 13 điểm đến nổi bật được 2 chuyên gia du lịch của The Times giới thiệu:
1. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Nơi có hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, cùng hơn 450 hang động đã được khám phá. Du khách có thể trekking, chèo thuyền trên sông ngầm, khám phá hang động và bơi trong các hồ nước tự nhiên. Đây là điểm đến lý tưởng cho người yêu thiên nhiên và du lịch mạo hiểm.
2. Hà Nội
Thủ đô nghìn năm tuổi nổi bật với phố cổ, kiến trúc Pháp, đền chùa, bảo tàng và ẩm thực đường phố. Những địa điểm không nên bỏ qua gồm Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tù Hỏa Lò và Bảo tàng Dân tộc học.
3. Tuyên Quang
Vùng cực Bắc Việt Nam (Hà Giang cũ) gây ấn tượng với núi đá hùng vĩ, đèo quanh co và ruộng bậc thang. Du khách có thể khám phá các bản làng dân tộc Dao đỏ, H'Mông và những phiên chợ truyền thống, tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa.
4. Pù Luông và Mai Châu
Hai vùng nghỉ dưỡng xanh mát gần Hà Nội, nổi tiếng với ruộng lúa, bản làng dân tộc Thái, người Mường, guồng nước và những dòng suối yên bình. Phù hợp với trekking, nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương.
5. Vịnh Bái Tử Long và Hạ Long
Vịnh Hạ Long nổi tiếng với hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ. The Times khuyến nghị du khách dành ít nhất hai đêm trên du thuyền để khám phá Bái Tử Long, nơi yên tĩnh và ít đông khách hơn các tuyến tham quan thông thường.
6. Huế
Cố đô Huế lưu giữ dấu ấn triều Nguyễn với Hoàng thành, lăng tẩm, chùa chiền và kiến trúc cung đình. Ẩm thực cung đình với hàng nghìn món ăn truyền thống cũng là điểm hấp dẫn. Du khách có thể kết hợp tham quan sông Bến Hải và vĩ tuyến 17, thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị từng chia cắt hai miền Nam - Bắc ở ngay gần Huế.
7. Đà Nẵng và bãi biển Mỹ Khê
Đà Nẵng hấp dẫn bởi những bãi biển đẹp, khu nghỉ dưỡng cao cấp, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, thánh địa Mỹ Sơn và Cầu Rồng. Đây cũng là điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng biển và khám phá văn hóa.
8. Hội An
Phố cổ Hội An quyến rũ với những ngôi nhà vàng, đèn lồng, hội quán người Hoa, cửa hàng thủ công và các tiệm may đo. Ẩm thực địa phương phong phú, trong khi biển An Bàng là lựa chọn thư giãn gần đó.
9. Vịnh Ninh Vân
Điểm nghỉ dưỡng biển cao cấp với bãi cát đẹp, những khối đá lớn và biệt thự riêng tư giữa thiên nhiên. Du khách còn có thể khám phá thác Ba Hồ (Nha Trang), rừng bán đảo và các loài động vật quý hiếm.
10. Đà Lạt
Thành phố cao nguyên mang dấu ấn kiến trúc Pháp, khí hậu mát mẻ, hồ nước, rừng thông, thác và vườn hoa. Những điểm tham quan độc đáo gồm Hồ Tuyền Lâm, ga Đà Lạt, Crazy House (Biệt thự Hằng Nga) và các quán cà phê đặc sắc.
11. TP. Hồ Chí Minh
Thành phố sôi động với ẩm thực đường phố, kiến trúc hiện đại, đời sống về đêm và văn hóa cà phê. Các trải nghiệm đáng chú ý gồm khám phá thành phố bằng xe máy, tham quan địa đạo Củ Chi và nhà thờ Cao Đài ở Tây Ninh.
12. Đồng bằng sông Cửu Long
Vùng sông nước đặc trưng với chợ nổi, vườn trái cây, kênh rạch, đền chùa và cuộc sống nông nghiệp. Du khách có thể tìm hiểu văn hóa giao thoa Việt – Khmer – Chăm, thưởng thức đặc sản và khám phá hệ sinh thái đất ngập nước.
13. Côn Đảo
Từng là nhà tù thời kỳ chiến tranh chống Pháp, Côn Đảo ngày nay là thiên đường thiên nhiên với biển xanh, rạn san hô và hệ sinh thái phong phú. Đây còn là địa điểm quan trọng để rùa biển lên đẻ trứng. Du khách có thể lặn biển, trekking, ngắm rùa và tìm hiểu lịch sử tại các di tích, nghĩa trang.
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