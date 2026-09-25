130 gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền hội tụ tại Ninh Bình, phiên chợ kéo dài đến 29/9
Vũ Thượng
25/09/2026 11:39 AM (GMT+7)
Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 đang diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, quy tụ 130 gian hàng của các HTX, doanh nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 29/9.
Ninh Bình quy tụ 130 gian hàng đặc sắc từ khắp các tỉnh, thành
Được tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại Quảng trường Hòa Bình (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), phiên chợ năm nay quy tụ tới 130 gian hàng đến từ các HTX, doanh nghiệp tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh và chủ nhà Ninh Bình.
Không gian phiên chợ rực rỡ sắc màu với vô số sản phẩm phong phú, đa dạng, bao gồm: nông sản tươi sạch, thực phẩm chế biến, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, hàng tiêu dùng, may mặc...
Điểm cộng lớn của phiên chợ là toàn bộ các sản phẩm trưng bày đều được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, chứng nhận OCOP, là những đặc trưng tiêu biểu của từng vùng miền.
Tất cả đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng an tâm mua sắm.
Không chỉ là điểm đến mua sắm, phiên chợ còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa các HTX, cơ sở sản xuất với các doanh nghiệp chế biến, phân phối, thương mại và logistics.
Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp và HTX có điều kiện trực tiếp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác tiềm năng, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hướng tới việc ký kết các bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác thiết thực.
Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang đóng góp thiết thực vào việc xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.
Phiên chợ chính là hoạt động giúp đưa sản phẩm của các HTX đến gần hơn với người tiêu dùng thị trường.
Qua đó, các đơn vị tham gia có cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã bao bì cũng như tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử trong tiêu thụ hàng hóa.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu và mua sắm sôi nổi ban ngày, điểm nhấn thu hút du khách tại phiên chợ còn là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào các buổi tối.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho sự kiện, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm gắn liền với nét đẹp văn hóa truyền thống của các địa phương trên cả nước.
Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 tại Quảng trường Hòa Bình sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan và mua sắm đến hết ngày 29/9/2026.
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