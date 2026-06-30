185 tàu cá ở Quảng Ninh rời bỏ nghề khai thác tận diệt, mở ra hành trình "xanh hóa" kinh tế biển
Quang Sơn
30/06/2026 4:13 PM (GMT+7)
Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái biển, Quảng Ninh đã hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác cho 185 tàu cá, từng bước thay thế các nghề có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bằng những mô hình sản xuất bền vững hơn.
Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ven bờ đang suy giảm rõ rệt và môi trường sinh thái biển phải chịu áp lực lớn, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải thay đổi tận gốc phương thức khai thác.
Toàn tỉnh hiện có hơn 4.100 tàu cá, nhưng có tới hơn 93% trong số đó đang hoạt động chủ yếu tại vùng ven bờ và vùng lộng. Theo rà soát từ ngành chức năng, có hàng trăm tàu cá vẫn đang sử dụng các loại ngư cụ có nguy cơ cao gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường thủy sinh như lưới kéo, nghề cào, lồng xếp...
Nhận diện rõ những bất cập đó, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành và quyết liệt triển khai Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận bước chuyển biến rõ nét khi có 185 tàu cá hoạt động khai thác có nguy cơ tận diệt được chuyển đổi thành công. Ngư dân tại các địa phương ven biển đã chủ động giao nộp ngư cụ cấm, tiến hành cải hoán tàu thuyền hoặc chuyển hẳn sang các mô hình phát triển kinh tế bền vững hơn.
Sự thành công bước đầu này đến từ các giải pháp đồng bộ và "thấu tình đạt lý" của chính quyền địa phương. Ngành nông nghiệp tỉnh cùng các lực lượng chức năng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, siết chặt quản lý, xử phạt hành vi khai thác bất hợp pháp (IUU) mà còn trực tiếp xuống biển, đối thoại để tìm hướng đi cho ngư dân.
Tỉnh đã xây dựng lộ trình chi tiết từng năm, hướng dẫn kỹ thuật cải hoán tàu, hỗ trợ chuyển đổi sang các nghề khai thác có tính chọn lọc cao, hoặc kết nối với các doanh nghiệp để tiếp nhận, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động sau khi lên bờ.
Bên cạnh việc thay đổi ngư cụ, một hướng đi mang tính chiến lược được Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh là đa dạng hóa sinh kế biển. Nhiều chủ tàu sau khi từ bỏ nghề lưới kéo, nghề cào đã chuyển sang nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là mô hình nuôi biển công nghệ cao (nuôi biển bằng lồng bè HDPE thân thiện với môi trường).
Ngoài ra, các hoạt động phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy sản và du lịch sinh thái cộng đồng gắn với văn hóa biển cũng đang mở ra những cơ hội làm giàu mới, giúp ngư dân ổn định đời sống, yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền.
Việc chuyển đổi thành công 185 tàu cá không chỉ giúp giảm bớt cường lực khai thác lên vùng biển ven bờ mà còn bảo vệ hiệu quả các hệ sinh thái nhạy cảm như rạn san hô, thảm cỏ biển tại Quảng Ninh.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, địa phương này đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm hơn 800 tàu cá ven bờ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Đây chính là bài toán căn cơ tạo nền tảng vững chắc để phát triển một ngành kinh tế biển "xanh", phát triển bền vững và nhân văn.
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