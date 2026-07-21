2 xe máy va chạm trực diện, 4 người thương vong ở Hưng Yên
Nguyễn Hoà
21/07/2026 9:10 PM (GMT+7)
Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra ngày 20/7/2026 tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên đã khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy trên địa bàn xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, ngày 21/7, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương.
Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 21h50’, ngày 20/7/2026, tại km23+650 đường QL37B thuộc địa phận thôn An Bồi, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 17B7-123.xx nhãn hiệu HONDA LEAD di chuyển theo hướng xã Tiền Hải đi xã Kiến Xương và xe mô tô BKS 89AB-604.xx nhãn hiệu WAVE ALPHA di chuyển theo chiều ngược lại; chưa xác định được người điều khiển 02 phương tiện.
Tại hiện trường có 04 nạn nhân gồm: chị Đ.T.P.A (sinh năm 2007) trú tại xã Bình Thanh, anh P.A.T (sinh năm 2009) trú tại xã Kiến Xương, anh N.M.N (sinh năm 2009) trú tại xã Kiến Xương và anh P.V.H (sinh năm 2008) trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên.
Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu; hậu quả chị Đ.T.P.A và anh N.M.N tử vong tại Bệnh viện đa khoa Tiền Hải, anh P.A.T và anh P.V.H bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình; 02 xe mô tô bị hư hỏng.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Kiến Xương phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luôn đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm hoặc trên các tuyến đường quốc lộ có mật độ phương tiện cao.
Người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích trước và trong khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.
Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông.
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