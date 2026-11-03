Khám phá văn hóa trà từ chuyến tàu di sản đến đồi chè

Vượt qua vòng sơ khảo với 111 hồ sơ đăng ký, 20 thí sinh World Master Tea Việt Nam 2026 tiếp tục tranh tài qua 6 vòng thi, 9 thử thách để chinh phục 2 danh hiệu.

Tại vòng 2 với chủ đề “Khám phá văn hóa trà”, các thí sinh trải nghiệm chuyến tàu di sản Hà Nội - Thái Nguyên. Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyến tàu còn trở thành không gian giới thiệu văn hóa, lịch sử và những giá trị đặc trưng của trà Việt.

Trong không gian toa tàu mang dấu ấn hoài niệm, các thí sinh được thưởng thức trà đặc sản Thái Nguyên, giao lưu với nghệ nhân, chuyên gia trà và tìm hiểu nghệ thuật thưởng trà. Những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương góp phần kết nối văn hóa truyền thống với đời sống đương đại.

Tại ga Lưu Xá, các thí sinh tiếp tục tham gia hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa trà và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua những câu chuyện được chia sẻ trực tiếp, hành trình giúp các thí sinh hiểu thêm về lịch sử cây chè, kỹ thuật canh tác, chế biến và nghệ thuật thưởng trà.

Rời chuyến tàu di sản, các thí sinh đến đồi chè Búp Ngọc, xã La Bằng, trực tiếp trải nghiệm công việc hái chè, tìm hiểu cách lựa chọn búp chè đạt tiêu chuẩn. Đây là dịp để các thí sinh cảm nhận sự tỉ mỉ trong từng công đoạn sản xuất và hiểu rõ hơn vai trò của người trồng chè trong việc tạo nên chất lượng, danh tiếng trà Thái Nguyên.

Tại Hợp tác xã Chè La Bằng, các thí sinh tìm hiểu về cây chè di sản, những dòng sản phẩm trà đặc trưng và nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vinh, Trưởng ban Tổ chức Master Tea 2026 giao lưu cùng các thí sinh. Ảnh: ESG Valey

Hành trình tiếp tục tại Công ty cổ phần Chè Hà Thái, nơi các thí sinh tham quan, tìm hiểu quy trình chế biến từ nguyên liệu chè tươi đến sản phẩm thành phẩm.

Thông qua các điểm đến, bức tranh về ngành chè Thái Nguyên được giới thiệu trực quan, từ vùng nguyên liệu, kỹ thuật sản xuất đến ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu. Qua đó, các thí sinh có thêm kiến thức thực tế về giá trị của cây chè và những yếu tố làm nên chất lượng sản phẩm.

Thể hiện kỹ năng, sáng tạo và lan tỏa giá trị trà Việt

Điểm nhấn trong ngày thi đầu tiên của vòng 2 là các phần thi hái chè và pha trà cá nhân. Đây là dịp để 20 thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng thực hành, sự am hiểu nguyên liệu và khả năng sáng tạo trước Ban Giám khảo.

Các thí sinh tham gia phần thi hái chè tại đồi chè Búp Ngọc, xã La Bằng. Ảnh: ESG Valey

Ở phần thi hái chè, thí sinh phải hiểu đặc tính nguyên liệu, lựa chọn búp chè phù hợp và thực hiện thao tác chính xác. Trong khi đó, phần thi pha trà đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ thuật và cảm quan nghệ thuật.

Chất lượng một chén trà không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu mà còn được quyết định bởi nhiệt độ nước, thời gian ủ, tỷ lệ pha chế và cách trình bày. Khả năng cảm nhận, phân tích hương vị và truyền tải câu chuyện văn hóa của từng loại trà cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của người pha trà.

Thông qua các thử thách, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những người không chỉ thành thạo kỹ năng pha trà mà còn có khả năng kết nối tri thức truyền thống với tư duy sáng tạo hiện đại, góp phần đưa nghệ thuật trà Việt đến gần hơn với công chúng.

Thí sinh Master Tea tham gia vòng 3 thi sáng tạo công thức. Ảnh: ESG Valey

Trong bối cảnh thị trường đồ uống ngày càng đa dạng, trà đang mở ra nhiều hướng phát triển mới, từ sản phẩm pha chế, mô hình kinh doanh đến du lịch và dịch vụ trải nghiệm.

Việc nghiên cứu công thức, sáng tạo đồ uống, hoàn thiện kỹ năng trình bày và kể câu chuyện sản phẩm là những hướng đi được quan tâm. Qua đó, cây chè không chỉ phát huy giá trị trong sản xuất, chế biến và thương mại mà còn có thêm cơ hội phát triển trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Được tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, World Master Tea Việt Nam không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn tạo điều kiện để các thí sinh tiếp cận sâu hơn với văn hóa trà, giao lưu, học hỏi và lan tỏa hình ảnh trà Việt.

Ban giám khảo “chấm điểm” các nội dung thi của thí sinh. Ảnh: ESG Valey

Việc lựa chọn Thái Nguyên làm điểm đến trải nghiệm góp phần giới thiệu thế mạnh của địa phương, từ vùng nguyên liệu, làng nghề, nghệ nhân đến tri thức bản địa gắn với cây chè.

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, du lịch văn hóa và trải nghiệm, cây chè đang mở ra những hướng đi mới cho địa phương. Từ sản xuất, chế biến đến thưởng thức, du lịch và sáng tạo sản phẩm, mỗi công đoạn đều có thể góp phần nâng cao giá trị trà, tăng thu nhập cho người dân và quảng bá thương hiệu.

Thông qua chuyến tàu di sản, trải nghiệm vùng chè và giao lưu cùng nghệ nhân, Thái Nguyên có thêm cơ hội kết nối những giá trị truyền thống với các hoạt động văn hóa, du lịch hiện đại.

Trong các ngày 2–4/11, các thí sinh tiếp tục tranh tài ở những vòng thi tiếp theo gồm: vòng 3 “Sáng tạo công thức”; vòng 4 “Thử thách kinh doanh”; vòng 5 “Trà và ẩm thực”; vòng 6 “Trà và phong cách”.

Với 20 thí sinh World Master Tea Việt Nam 2026, hành trình tại Thái Nguyên không chỉ là một phần của cuộc thi mà còn là cơ hội tìm hiểu nguồn cội, giá trị và tiềm năng của trà Việt, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa trà đến đông đảo công chúng.