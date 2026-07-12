2.800 chuyến bay bị hủy ở Trung Quốc trong ngày Chủ nhật do bão Ba Vì

Một con đường ở Taizhou, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngổn ngang cây đổ sau khi bão Bavi đổ bộ vào ngày 12/7. Ảnh: GT.

Tính đến 20h00 ngày thứ Bảy, các hãng hàng không Trung Quốc dự kiến ​​sẽ hủy hơn 2.800 chuyến bay đến và đi dự kiến ​​vào Chủ nhật, theo nền tảng phân tích du lịch Umetrip, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi điều kiện thời tiết và cập nhật chuyến bay để điều chỉnh kế hoạch đi lại cho phù hợp.

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh và Sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh, hai trung tâm vận tải hàng không lớn ở miền Bắc Trung Quốc, cũng bị chậm trễ trên diện rộng vào thứ Bảy do mưa bão, theo Umetrip.

Bão Ba Vì,đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào khoảng 23h20 ngày thứ Bảy, theo đài khí tượng tỉnh Chiết Giang.

Cơn bão đã mang theo mưa lớn đến nhiều vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc từ thứ Bảy, và các nhà dự báo thời tiết dự đoán rằng sẽ có thêm mưa lớn ở một số địa điểm vào Chủ nhật.

Theo Umetrip, 45 sân bay, bao gồm các sân bay ở Thượng Hải, Hàng Châu và Trường Châu thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã phát cảnh báo giông bão.

Các sân bay ở tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Hải Nam cũng báo cáo việc hủy chuyến bay trên diện rộng.

Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải và Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải dự kiến ​​sẽ giảm công suất hoạt động vào Chủ nhật do bão Ba Vì, với gần 30% số chuyến bay đến và đi có khả năng bị hủy, theo báo cáo của China Media Group vào Chủ nhật. Hai sân bay này dự kiến ​​sẽ hủy 653 chuyến bay đến và đi, bao gồm 458 chuyến tại sân bay Phố Đông và 195 chuyến tại sân bay Hồng Kiều, CMG cho biết.

Dịch vụ đường sắt cũng bị ảnh hưởng, với việc các cơ quan đường sắt ở một số khu vực tạm ngừng hoạt động tàu cao tốc trên một số tuyến.

Theo thông báo chính thức được ban hành vào thứ Bảy bởi ban quản lý Ga tàu Tây Hàng Châu, tất cả các dịch vụ tàu hỏa tại ga này đã tạm thời bị đình chỉ vào Chủ nhật khi các cơ quan đường sắt điều chỉnh hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tập đoàn Đường sắt Nam Xương Trung Quốc cho biết một số chuyến tàu chở khách hoạt động trên các tuyến đường qua các tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến sẽ tạm ngừng hoạt động vào Chủ nhật, theo báo cáo của Nhân dân Nhật báo hôm thứ Bảy.

Khi Trung Quốc bước vào mùa du lịch cao điểm hè hàng năm, Cục Khí tượng Trung Quốc cảnh báo rằng gió mạnh và mưa lớn có thể làm gián đoạn giao thông, du lịch, sản xuất nông nghiệp và hoạt động đô thị.