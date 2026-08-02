3 con đều bỏ dở đại học, Warren Buffett vẫn tự hào: Tiết lộ triết lý nuôi dạy con bất ngờ của tỷ phú hơn 100 tỷ USD

Triết lý ấy cũng thể hiện trong cách tỷ phú Buffett chia tài sản cho con đủ để làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều đến mức họ chẳng cần làm gì.

Tỷ phú Warren Buffett và 2 người con của ông. Ảnh Bennett Raglin/WireImage

Tỷ phú Warren Buffett được biết đến trên toàn thế giới với tư cách một trong những nhà đầu tư thành công nhất lịch sử và là người đứng sau tập đoàn Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, ít người biết rằng cách ông nuôi dạy ba người con – Susie, Howard và Peter Buffett – lại khá khác biệt so với hình dung về một gia đình tỷ phú.

Ông Buffett không ép các con phải học đại học, theo đuổi một nghề nghiệp danh giá hay bước vào thế giới tài chính để nối nghiệp cha. Ông cũng không muốn họ sống dựa vào khối tài sản khổng lồ của gia đình. Điều ông Buffett coi trọng hơn cả là mỗi người phải tự tìm ra con đường phù hợp và xây dựng cuộc sống có ý nghĩa.

Đáng chú ý, không ai trong ba người con của ông Buffett hoàn thành chương trình đại học. Con gái Susie là người gần nhất với tấm bằng cử nhân khi chỉ còn thiếu ba tín chỉ, nhưng sau đó quyết định không tiếp tục. Hai người con trai Howard và Peter cũng rời trường đại học trước khi tốt nghiệp.

Từng nói về chuyện này, Buffett đùa rằng nếu cộng toàn bộ số tín chỉ của ba người con lại thì “cũng đủ để lấy một tấm bằng”.

Tuy nhiên, ông không trách mắng hay xem việc không có bằng đại học là dấu hiệu thất bại. Thay vào đó, ông Buffett khuyến khích các con lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và điều họ thực sự quan tâm.

Theo Susie Buffett, một trong những ký ức đầu tiên về cha là những cuộc trò chuyện về cơ hội nghề nghiệp. Bà nhớ ông Buffett từng nói rằng vào thời của ông, phụ nữ có rất ít lựa chọn việc làm và thường chỉ được định hướng trở thành y tá, giáo viên hoặc thư ký.

Thay vì quyết định tương lai cho các con, ông Buffett cho họ quyền tự khám phá sở thích và lựa chọn con đường riêng.

Sau này, bà Susie dành phần lớn sự nghiệp cho hoạt động từ thiện, giáo dục và hỗ trợ trẻ em cùng các gia đình. Howard trở thành nông dân, nhà bảo tồn và nhà hoạt động thiện nguyện, tập trung vào nông nghiệp, an ninh lương thực và các chương trình nhân đạo. Trong khi đó, Peter theo đuổi âm nhạc, trở thành nhạc sĩ và nhà soạn nhạc từng đoạt giải Emmy, đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiện.

Ba người con có sự nghiệp hoàn toàn khác nhau, nhưng đều theo đuổi những lĩnh vực mà họ quan tâm. Với ông Buffett, điều quan trọng không phải là có một tấm bằng hay làm công việc được xã hội đánh giá cao, mà là tìm được mục đích và cảm thấy công việc mình làm có ý nghĩa.

Quan điểm này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách nhiều người Mỹ nhìn nhận giá trị của bằng đại học. Một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2024 cho thấy chỉ khoảng một phần tư người trưởng thành tại Mỹ cho rằng bằng đại học bốn năm là “rất” hoặc “cực kỳ” quan trọng để có được một công việc lương cao.

Ông Buffett không phản đối đại học. Theo ông, bằng cấp vẫn là một lựa chọn có giá trị, nhưng không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Triết lý đề cao tính độc lập của ông Buffett còn thể hiện rõ trong cách ông nhìn nhận vấn đề thừa kế. Dù sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ USD, ông nhiều lần khẳng định không có ý định để lại toàn bộ gia sản cho các con.

Nguyên tắc nổi tiếng của ông Buffett là: “Hãy cho con đủ tiền để chúng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều đến mức chúng chẳng cần làm gì".

Theo ông, tiền bạc nên tạo ra cơ hội chứ không được xóa bỏ mọi thử thách. Ông Buffett không muốn các con phải sống thiếu thốn, nhưng cũng không muốn tài sản khiến họ mất động lực làm việc, ngại chấp nhận rủi ro hoặc không còn nhu cầu tự xây dựng điều gì đó.

Đó cũng là lý do ông Buffett cam kết dành hơn 99% tài sản cho hoạt động từ thiện thay vì chuyển toàn bộ cho gia đình. Các con ông vẫn tham gia quản lý những quỹ và chương trình thiện nguyện riêng, nhưng ông Buffett cho rằng một khoản thừa kế khổng lồ chưa chắc là cách tốt nhất để giúp thế hệ sau thành công.

Trong bối cảnh nhiều gia đình đang cân nhắc nên hỗ trợ con trưởng thành đến mức nào, quan điểm của ông Buffett đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Làm sao giúp con có lợi thế tài chính mà không khiến chúng mất đi khả năng tự lập?

Thông điệp xuyên suốt trong cách ông Buffett nhìn nhận giáo dục, nghề nghiệp và thừa kế là: cha mẹ không nhất thiết phải vạch sẵn con đường hoặc để lại thật nhiều tiền. Đôi khi, điều quan trọng hơn là giúp con có đủ cơ hội, sự tự tin và động lực để tự xây dựng cuộc đời của mình.