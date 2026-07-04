Từ những nhà máy từng phải đóng cửa, nằm chờ nhiều năm vì thua lỗ, chỉ sau một tháng xăng E10 được bán trên toàn quốc, nhiều dự án nhiên liệu sinh học đã sáng đèn trở lại, trong khi các kế hoạch đầu tư mới cũng bắt đầu tăng tốc.