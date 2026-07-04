3 hành vi dễ bị xác định là trốn thuế dù không cố ý
P.V (tổng hợp)
04/07/2026 9:06 AM (GMT+7)
Có 3/10 hành vi người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý, tránh chuyện vô tình bị xác định là trốn thuế.
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