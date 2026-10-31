30 đầu bếp hội tụ tại Thái Nguyên trình diễn những món ăn độc đáo từ trà
Hà Thanh
31/10/2026 7:49 AM (GMT+7)
Chiều 30/10, tại Phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Liên hoan trình diễn, giới thiệu ẩm thực về trà với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa” đã mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm ẩm thực mới lạ, tôn vinh giá trị của trà trong đời sống và nghệ thuật chế biến món ăn.
Đưa hương vị trà vào những món ăn sáng tạo
Nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Liên hoan quy tụ nhiều chuyên gia ẩm thực, nghệ nhân và đầu bếp trong nước, quốc tế. Không chỉ giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa trà, chương trình còn mở ra không gian sáng tạo, nơi nguyên liệu trà được khai thác theo những cách thức mới, kết hợp với nghệ thuật chế biến món ăn hiện đại.
Tâm điểm của Liên hoan là màn trình diễn 30 món ăn có sử dụng nguyên liệu, sản phẩm từ trà. Trực tiếp thực hiện các công đoạn chế biến, những đầu bếp đã cho thấy sự đa dạng trong cách đưa trà vào ẩm thực, từ lựa chọn nguyên liệu, phối hợp hương vị đến trình bày thành phẩm.
Từ những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống hằng ngày, khi kết hợp cùng trà, các món ăn được biến tấu theo hướng mới mẻ, tạo nên sự giao thoa giữa hương vị đặc trưng của xứ Trà với sự phong phú của ẩm thực. Qua đó, trà không chỉ hiện diện trong những chén nước truyền thống mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tạo trên bàn ăn.
Nhiều món ăn gây chú ý tại sự kiện như phi lê cá ngừ, xôi chiên phồng trà xanh, bánh mì khổng lồ trà xanh, phở trà cuộn ba miền... Mỗi món ăn mang một cách tiếp cận riêng, thể hiện sự linh hoạt trong sử dụng nguyên liệu trà cũng như khả năng sáng tạo của người đầu bếp.
Không khí Liên hoan thêm sôi động khi các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp giới thiệu từng công đoạn chế biến, chia sẻ cách kết hợp nguyên liệu và hoàn thiện món ăn. Đại biểu cùng du khách có dịp quan sát quá trình thực hiện, giao lưu với những người làm nghề, đồng thời trải nghiệm, thưởng thức các món ăn ngay tại sự kiện.
Kết nối tinh hoa ẩm thực, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên
Bên cạnh việc giới thiệu những món ăn mới lạ, Liên hoan còn là dịp để các chuyên gia, nghệ nhân và đầu bếp trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ phương pháp chế biến và tìm kiếm những hướng khai thác mới đối với nguyên liệu trà.
Thông qua hoạt động trình diễn và giao lưu, giá trị văn hóa trà truyền thống được kết nối với tinh thần đổi mới của ẩm thực đương đại. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu sự phong phú của ẩm thực các vùng miền, đồng thời làm nổi bật tiềm năng ứng dụng của trà trong nhiều lĩnh vực của đời sống.
Với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa”, Liên hoan góp phần mở rộng cách tiếp cận văn hóa trà, giúp công chúng có thêm góc nhìn về giá trị của loại nông sản đặc trưng Thái Nguyên. Qua đó, hình ảnh trà Thái Nguyên được quảng bá không chỉ gắn với nghệ thuật thưởng trà mà còn với sự sáng tạo, khả năng kết hợp đa dạng trong chế biến món ăn.
Là một trong những hoạt động thuộc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Liên hoan góp phần làm phong phú trải nghiệm của người dân, du khách, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa các vùng miền và bạn bè quốc tế. Qua những cách thể hiện mới mẻ, hương vị trà Việt có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của thương hiệu trà Thái Nguyên.
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