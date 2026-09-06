300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 chính thức mở bán, giảm giá đến 20%
Gia Linh
06/09/2026 7:47 AM (GMT+7)
Từ 8 giờ ngày 5/9, ngành đường sắt chính thức mở bán khoảng 300.000 vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Người mua vé sớm có thể được giảm đến 20%, trong khi hành khách cần lưu ý phí trả vé vào một số ngày cao điểm lên tới 30% giá vé.
Ngày 5/9, đại diện ngành đường sắt cho biết đơn vị chính thức mở bán vé tàu Tết, phục vụ người dân. Theo kế hoạch, thời gian vận tải Tết Đinh Mùi kéo dài từ ngày 23/1 đến 25/2/2027, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Mùi.
Trong hơn một tháng cao điểm, ngành đường sắt dự kiến huy động 57 đoàn tàu với trên 800 toa xe. Khoảng 300.000 vé tàu đi suốt được mở bán rộng rãi từ sáng 5/9, gần 5 tháng trước Tết.
Trên trục Bắc - Nam, đường sắt duy trì 7 đôi tàu khách Thống Nhất chạy thường xuyên mỗi ngày, đồng thời tăng cường thêm 2 đôi tàu giữa Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, 11 đôi tàu khu đoạn được bố trí trên các tuyến có nhu cầu lớn như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết.
300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 chính thức mở bán từ ngày 5/9, phục vụ người dân. Ảnh: VTĐS SG
Một số tuyến từ Sài Gòn đi Vinh, Quảng Ngãi cũng được tăng cường trong cao điểm. Trong kỳ nghỉ từ ngày 5 - 8/2/2027, ngành đường sắt có thể chạy thêm tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang và từ Hà Nội đi Vinh tùy nhu cầu thực tế.
Đáng chú ý, nhiều chính sách giảm giá được áp dụng nhằm kích cầu và phân bổ lượng khách ra ngoài những ngày cao điểm nhất.
Hành khách mua vé trước từ 10 ngày trở lên, với hành trình trên 900 km, được giảm từ 5 - 20% tùy thời điểm và chiều tàu. Khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 2 - 12%, trong khi người mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về.
Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm từ 10 - 20%. Một số chuyến tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn vào những ngày có nhu cầu thấp hơn cũng áp dụng mức giảm từ 3 - 5%. Mỗi khách hàng được đặt tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về trong dịp vận tải Tết.
Ở chiều ngược lại, người mua cần cân nhắc kỹ lịch trình trước khi đặt vé. Trong một số giai đoạn cao điểm, phí trả vé được áp dụng ở mức 30% giá vé. Vé cá nhân phải thực hiện trả trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, còn vé tập thể ít nhất 48 giờ theo quy định trong giai đoạn cao điểm.
Vé Tết được bán tại các ga, đại lý chính thức và trên các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn. Người dân cũng có thể mua qua ứng dụng ngân hàng, các ví điện tử như MoMo, VNPay, ZaloPay, ShopeePay, ViettelPay hoặc tổng đài bán vé Ga Sài Gòn 1900 1520 và Ga Hà Nội 1900 0109.
Ngành đường sắt khuyến cáo người dân mua vé qua các kênh chính thức và kiểm tra thông tin vé điện tử để tránh mua phải vé giả, vé không đúng quy định. Từ ngày 10/7/2026, giá vé không còn hiển thị trên thẻ lên tàu; hành khách có thể tra cứu lại số tiền đã mua thông qua hệ thống hóa đơn điện tử của ngành đường sắt.
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