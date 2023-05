5 mẫu sandal không bao giờ lỗi mốt khiến sao Hollywood mê mẩn

14/05/2023 7:30 AM (GMT+7)

Khi hoàn thiện những set đồ dạo phố, các mỹ nhân Hollywood không quá cầu kỳ trong khoản mix&match. Họ thường diện các item thoải mái, đơn giản như: áo thun, quần jeans, váy liền nhẹ mát…, cuối cùng là hoàn thiện outfit bằng một kiểu giày thời thượng. Một trong những mẫu giày dép được sao Hollywood ưa chuộng chính là sandal. Kiểu giày dép này không chỉ tạo cảm giác thoáng chân, mà còn giúp tổng thể trang phục thêm trẻ trung, sành điệu. Dưới đây là 5 mẫu sandal yêu thích của sao Hollywood, tất cả đều là những kiểu luôn chuẩn mốt với thời gian.

Sandal hai quai

Kiểu sandal hai quai song song được rất nhiều mỹ nhân Hollywood ưa chuộng. Dù có thiết kế hơi "thô kệch" nhưng mẫu sandal này không hề dìm dáng. Sự xuất hiện của đôi sandal hai quai giúp set trang phục trở nên cá tính, bụi bặm hơn. Bên cạnh đó, sandal hai quai vẫn ghi điểm ở sự thanh lịch. Thông thường, các mỹ nhân Hollywood sẽ chọn sandal hai quai mang tông màu trung tính như đen, trắng, be… Lựa chọn này dễ mix đồ và tăng vẻ tinh tế cho outfit.

Sandal quai ngang

Sandal quai ngang là kiểu giày dép chuẩn mốt từ năm này qua năm khác. Và tất nhiên, các sao nữ Hollywood cũng không thể "ngó lơ" những đôi sandal quai ngang. Với phần gót cao và thiết kế thoáng chân, mẫu sandal này sẽ giúp "kéo chân" dài miên man, từ đó tổng thể vóc dáng được cải thiện. Sandal quai ngang không chỉ phù hợp với các outfit đi dạo phố, bạn có thể kết hợp mẫu sandal này cùng những bộ đồ công sở hoặc trang phục dự sự kiện…

Sandal dáng mule

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tủ đồ mùa hè của chị em vắng bóng những đôi sandal dáng mule. Kiểu giày dép này đầy phóng khoáng và trẻ trung. Bên cạnh đó, sandal dáng mule còn tăng vẻ sang chảnh cho tổng thể trang phục. Không kém cạnh sandal quai ngang, sandal dáng mule cũng cải thiện chiều cao tối ưu và tạo hiệu ứng chân dài. Các mỹ nhân Hollywood thường kết hợp sandal dáng mule với quần jeans hoặc váy liền, để hoàn thiện style xuống phố ấn tượng.

Sandal quai siêu mảnh

Sandal quai siêu mảnh được coi là "bảo bối" hack dáng của các mỹ nhân Hollywood. Thiết kế sandal này tạo hiệu ứng thanh thoát cho đôi chân, giúp "ăn gian" vài phân chiều cao. Ngay cả khi chọn những đôi sandal quai mảnh đế bệt/đế thấp, vóc dáng của chị em vẫn được "hack" tối ưu. Sandal quai siêu mảnh còn ghi điểm ở sự tinh tế và thanh lịch. Muốn nâng cấp phong cách mùa hè, chị em đừng bỏ qua thiết kế sandal này.

Sandal màu be

Bên cạnh sandal màu đen, sandal màu be cũng "lọt vào mắt xanh" của các mỹ nhân Hollywood. Sandal màu be ghi điểm ở sự trang nhã và không bao giờ lỗi mốt. Kiểu sandal này gần như có thể kết hợp với mọi kiểu trang phục, và nó giúp cân bằng set đồ. Từ đó, người diện sẽ có được outfit hài hòa và thanh lịch. Nếu muốn mặc đẹp mà không cần phải sắm quá nhiều giày dép, bạn nên ưu tiên sandal màu be để có thể kết hợp với tất cả các kiểu trang phục yêu thích.





Theo phunuvietnam.vn