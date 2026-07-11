5 thay đổi lớn trong Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), người dân và doanh nghiệp cần biết

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PV

11/07/2026 9:05 AM (GMT+7)

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất nhiều thay đổi theo hướng quản lý dựa trên nguy cơ, tăng cường hậu kiểm và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đáng chú ý là các quy định mới về kiểm soát thực phẩm trên toàn chuỗi cung ứng, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, xây dựng "hồ sơ số" cho thực phẩm và siết quản lý thức ăn đường phố.

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