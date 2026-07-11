5 thay đổi lớn trong Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), người dân và doanh nghiệp cần biết

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM lên tối đa 60 triệu đồng/tháng được kỳ vọng giúp nhiều gia đình trẻ và lao động có thu nhập trung bình tiếp cận chính sách an cư. Tuy nhiên, khi số người đủ điều kiện tăng lên trong bối cảnh nguồn cung còn hạn chế, giới chuyên gia cho rằng thị trường sẽ cần thêm những giải pháp mạnh để tránh tình trạng "đông người xếp hàng, ít nhà để mua".