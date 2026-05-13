80kg xác ve sầu khô từng bị tạm giữ ở Lạng Sơn đã được trả lại cho chủ hàng
Hoàng Tính
13/05/2026 7:22 PM (GMT+7)
Sau quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và xác minh nguồn gốc, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã trả lại 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng khi các giấy tờ liên quan cơ bản đáp ứng quy định hiện hành.
Chiều 13/5 chủ của 80kg xác ve sầu khô đã đến làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dược liệu nói trên.
Qua thẩm định, đối chiếu các tài liệu lực lượng chức năng xác định hồ sơ cơ bản đáp ứng quy định nên lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng.
Số ve sầu khô này được chủ hàng thu mua từ người dân ở Sơn La. Khi chủ hàng cung cấp hồ sơ hợp lệ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô dược liệu, Đội Quản lý thị trường số 1 đã hoàn tất thủ tục trả lại hàng.
Trước đó, vào sáng 10/5, tại quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh (tỉnh Lạng Sơn), Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách giường nằm đi từ Sơn La sang Lạng Sơn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao tải, tổng trọng lượng 80kg, chứa xác ve sầu, còn gọi là thuyền thoái.
Theo Quản lý thị trường Lạng Sơn mặt hàng này là nguyên liệu làm thuốc, thuộc danh mục 11 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 của Bộ Y tế về thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/5, lái xe trình bày nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Sơn La về Lạng Sơn nhưng không xuất trình được giấy tờ.
Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã liên lạc với chủ lô hàng nhưng không liên lạc được, cũng không xuất trình được giấy tờ nên Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, tạm giữ lô hàng.
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