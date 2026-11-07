Ảnh minh họa Kitco News.

Theo Kitco News ngày 5/11, sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước, giá vàng đã lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, bà Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho rằng kim loại quý vẫn cần thêm thời gian để khắc phục những tổn thương về mặt kỹ thuật.

Dù trước đây luôn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng, bà Schneider hiện đã bán toàn bộ số vàng nắm giữ và không đầu tư vào vàng hay bạc. Bà cho biết đã chốt lời một phần khoản đầu tư vàng hồi tháng 8, sau đó bán nốt số vàng còn lại khi giá giảm đến mức phải cắt lỗ.

Theo chuyên gia này, điều đáng lo ngại là vàng đang dần đánh mất vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, bất chấp những yếu tố từng thúc đẩy giá kim loại quý lập đỉnh vẫn còn hiện hữu, bao gồm lạm phát dai dẳng, nợ công gia tăng và bất ổn địa chính trị.

“Dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn vào vàng đã bị phá vỡ”, bà Schneider nhận định.

Bà dẫn chứng rằng trong tuần trước, giá vàng giảm hơn 3% ngay cả khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 5% và đồng USD suy yếu.

Theo bà, sự lệch pha giữa các yếu tố cơ bản và diễn biến giá vàng là tín hiệu đáng quan ngại. Thị trường hàng hóa có thể trải qua thời kỳ suy yếu kéo dài sau khi một chu kỳ tăng giá lớn kết thúc.

Vàng có thể rơi về 2.500 USD/ounce?

Về triển vọng kỹ thuật, bà Schneider xác định ngưỡng 3.940 USD/ounce là vùng hỗ trợ đặc biệt quan trọng.

Nếu giá vàng giảm xuyên thủng và duy trì dưới ngưỡng này, kim loại quý có thể nhanh chóng lùi về 3.500 USD/ounce, thậm chí xa hơn là kiểm định lại vùng 2.500 USD/ounce.

Dù vậy, bà không loại trừ khả năng vàng phục hồi. Việc giá vượt trở lại 4.000 USD có thể tạo cơ hội cho các giao dịch mua ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư cần kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Bà Schneider cho biết sẽ cân nhắc mua nếu vàng vượt 4.000 USD, nhưng cũng sẵn sàng cắt lỗ nếu giá quay đầu giảm xuống dưới 3.980 USD.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, bà cho rằng vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đáng kể nếu giá điều chỉnh về vùng 3.000 USD, thậm chí 2.500 USD/ounce.

Một nguyên nhân khiến bà thận trọng là sức hấp dẫn trở lại của trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu giảm đang thu hút dòng tiền quay lại thị trường này, qua đó có thể làm suy giảm nhu cầu đối với vàng – tài sản không mang lại lợi suất.

“Vàng dường như không còn là lựa chọn trú ẩn an toàn hàng đầu. Và đột nhiên, trái phiếu lại trở thành nơi dòng tiền tìm đến”, bà nhận định.

Bạc có thể giảm về 35 USD/ounce

Không chỉ vàng, bà Schneider cũng tỏ ra thận trọng với bạc sau khi kim loại này chịu áp lực bán mạnh hơn trong đợt điều chỉnh vừa qua.

Theo bà, triển vọng kỹ thuật của bạc vẫn yếu và chưa có nhiều cơ sở để mua vào ở mức giá hiện tại. Chuyên gia này cho rằng bạc có thể trở nên hấp dẫn hơn nếu giảm thêm khoảng 15 USD/ounce, về vùng 35 USD/ounce.

Bà cũng theo dõi tỷ lệ vàng/bạc, hiện ở khoảng 80 tại thời điểm phỏng vấn. Theo bà, tỷ lệ này tăng thường phản ánh sức mạnh tương đối của vàng và sự suy yếu của toàn bộ nhóm kim loại quý. Ngược lại, tỷ lệ giảm bền vững có thể cho thấy bạc đang cải thiện sức mạnh tương đối.

Dù nhu cầu bạc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện mặt trời có thể hỗ trợ thị trường về dài hạn, bà Schneider vẫn chưa nhìn thấy cơ hội đầu tư đủ hấp dẫn.

“Cả vàng và bạc hiện đều chưa thực sự hấp dẫn đối với tôi. Theo quan điểm của tôi, vàng và bạc vẫn bị xem là có lỗi cho đến khi chứng minh được điều ngược lại”, bà kết luận.