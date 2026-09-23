ADB dự báo đáng chú ý về kinh tế Việt Nam

Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt. Ảnh: M.H.

Theo ADB, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 7,8% trong năm 2026, sau đó giảm nhẹ xuống còn 7,6% vào năm 2027. Tuy nhiên, việc phụ thuộc ngày càng nhiều vào tín dụng ngân hàng để tài trợ cho đầu tư làm gia tăng áp lực kinh tế vĩ mô và tài chính trong nước, trong khi các yếu tố bất lợi từ bên ngoài ngày càng lớn. Thách thức đặt ra là bảo đảm tăng trưởng bền vững, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính.

Nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026

ADB cho biết, GDP trong nửa đầu năm 2026 đạt 8,2% so với mức 7,5% trong nửa đầu năm 2025, nhờ kết quả tăng trưởng tích cực trên mọi lĩnh vực.

Tất cả các ngành kinh tế chính đều tăng trưởng vững chắc

Công nghiệp và xây dựng tăng 9,8%, so với mức 8,3% cùng kỳ năm trước, do khu vực chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng và đầu tư cơ sở hạ tầng được đẩy nhanh.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%, với sản lượng tăng mạnh ở các ngành công nghiệp chủ chốt, trong khi xây dựng tăng 9,5% trong bối cảnh chi đầu tư công gia tăng.

Khu vực dịch vụ tăng 8,1% nhờ tiêu dùng duy trì ổn định và các hoạt động thương mại, vận tải và du lịch tiếp tục mở rộng. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng trưởng ổn định 3,9% nhờ nhu cầu trong nước vững chắc và thị trường xuất khẩu mở rộng.

Chính sách tài khóa vẫn thuận lợi, tạo điều kiện hỗ trợ tăng trưởng

Mặc dù Chính phủ tiếp tục thực hiện các biện pháp miễn, giảm thuế và phí, thu ngân sách nhà nước đạt 1.568,2 nghìn tỉ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 17,7% so với cùng kỳ và đạt 62% kế hoạch năm.

Tổng chi ngân sách hầu như không thay đổi, ở mức 1.149,1 nghìn tỉ đồng, với cơ cấu chi chuyển dịch theo hướng tăng đầu tư phát triển. Giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 35,5% kế hoạch, cho thấy vẫn còn dư địa đáng kể để đẩy nhanh chi đầu tư trong nửa cuối năm.

Do vậy, nguồn thu ngân sách tăng mạnh và chi thường xuyên được kiểm soát đã tạo dư địa tài khóa cần thiết để hỗ trợ đầu tư và nhu cầu trong nước trong thời gian còn lại của năm 2026.

Áp lực lạm phát gia tăng

Bình quân lạm phát chung tăng lên 4,4% trong nửa đầu năm 2026, so với mức 3,3% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí nhà ở và dịch vụ tiện ích, giá lương thực, thực phẩm và chi phí vận tải tăng. Lạm phát cơ bản cũng tăng từ 3,2% lên 4,1%, cho thấy áp lực giá cơ bản đang lan rộng. Lạm phát giảm nhẹ trong tháng 7 khi chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,1% so với tháng trước nhờ giá nhiên liệu trong nước giảm, nhưng vẫn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chính sách tiền tệ hỗ trợ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh lạm phát gia tăng và có thêm những lo ngại về chất lượng tài sản

Trong nửa đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% và mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%. Ngân hàng Nhà nước định hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, đồng thời siết chặt kiểm soát cho vay đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các nghiệp vụ thị trường mở góp phần hỗ trợ thanh khoản, trong khi tỷ giá được điều hành linh hoạt để ứng phó với các cú sốc bên ngoài. Đến cuối tháng 6, tín dụng ước tăng 8,0% so với cuối năm 2025, với tổng dư nợ đạt khoảng 20.000 nghìn tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn lớn, áp lực lãi suất gia tăng và sức ép trở lại đối với đồng Việt Nam đã thu hẹp dư địa tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Tăng trưởng tín dụng nhanh và mức độ tập trung tín dụng cao vào bất động sản cũng đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ chất lượng tài sản.

Lạm phát dự kiến ở mức 4,3% trong năm 2026, tăng so với dự báo 4,0% tháng 7 năm 2026

Lạm phát bình quân trong 7 tháng đầu năm 2026 ở mức 4,4%, trong khi lạm phát chung giảm từ 4,7% trong tháng 6 xuống còn 4,5% so với cùng kỳ trong tháng 7; lạm phát cơ bản tăng nhẹ lên 4,2%.

Nhu cầu trong nước mạnh, đầu tư công được đẩy nhanh và tăng trưởng tín dụng có thể tiếp tục duy trì áp lực từ phía cầu, trong khi giá năng lượng và chi phí nhập khẩu tăng có thể làm gia tăng chi phí sản xuất và vận tải. Lạm phát dự kiến giảm xuống 4,0% trong năm 2027 khi giá hàng hóa và năng lượng hạ nhiệt và áp lực giá trong nước dần dịu bớt.

Duy trì tăng trưởng chất lượng cao đòi hỏi phải tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh cải cách cơ cấu

Kiềm chế lạm phát, kiểm soát áp lực tỷ giá, bảo đảm chất lượng tín dụng và nâng cao hiệu quả triển khai đầu tư công vẫn là các ưu tiên hàng đầu.

Cải cách tài chính cần tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng, đồng thời phát triển sâu rộng thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, nhằm huy động nguồn vốn dài hạn và giảm sự phụ thuộc quá mức vào tín dụng ngân hàng.

Những cải cách thể chế sâu rộng hơn nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và cải thiện hiệu quả phân bổ nguồn lực cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì tăng trưởng và hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi thành quốc gia thu nhập cao.