Agimexpharm, Dược phẩm Nam Hà và hai doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm kê khai giá thuốc

Ngày 3/8/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chính thức ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số đối với 4 công ty dược phẩm bao gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco và Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc quản lý giá các mặt hàng thuốc thiết yếu theo quy định pháp luật hiện hành.

Agimexpharm và Domesco vi phạm diện rộng với 12 mặt hàng

Trong danh sách bị xử phạt, Agimexpharm và Domesco là hai đơn vị ghi nhận số lượng sản phẩm vi phạm nhiều nhất, mỗi công ty liên quan đến 6 mặt hàng thuốc thiết yếu.

Cụ thể, theo Quyết định số 629/QĐ-XPHC, Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (trụ sở tại số 27 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phạt 25 triệu đồng do không thực hiện kê khai giá đối với 6 thuốc thiết yếu. Danh mục sản phẩm vi phạm gồm: Agifamcin 300; Agi-cotrim F; Agicipro; FUCAGI; Goutcolcin; Agi-Ery 500.

Cùng ngày, Quyết định số 631/QĐ-XPHC được ban hành xử phạt Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (địa chỉ tại số 346 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) mức phạt 25 triệu đồng. Domesco bị xác định không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đúng giá bán đối với 6 mặt hàng thuốc thiết yếu, bao gồm:

Ciprofloxacin 500mg; Dosulvon 8mg; Amoxicillin 500mg; Cefalexin 500mg Caps; Dochicin 1mg; Ofloxacin 200mg.

Dược phẩm Minh Dân và Nam Hà bị vi phạm kê khai giá

Bên cạnh hai doanh nghiệp trên, hai đơn vị dược phẩm khác tại tỉnh Ninh Bình cũng bị chấn chỉnh và xử phạt.

Theo Quyết định số 630/QĐ-XPHC, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (Lô E2, đường N4, KCN Hòa Xá, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt 25 triệu đồng do kê khai không đúng giá bán đối với sản phẩm thuốc thiết yếu Cotrimoxazol 800/160.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (số 415 đường Hàn Thuyên, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt 25 triệu đồng theo Quyết định số 632/QĐ-XPHC do không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime.

Cơ quan quản lý cho biết cả 4 doanh nghiệp đều bị xử lý căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 4 Điều 3 Nghị định số 87/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 114/2026/NĐ-CP ngày 2/4/2026.

Cục Quản lý Dược xác định cả 4 trường hợp trên đều không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ; đồng thời không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung cũng như biện pháp khắc phục hậu quả.

Doanh nghiệp vi phạm có trách nhiệm nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu phát sinh tiền chậm nộp mức 0,05% mỗi ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.