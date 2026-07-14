Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?
PV
14/07/2026 10:27 AM (GMT+7)
Thông tư 91/2026/TT-BTC, người nộp thuế có thể được cơ quan thuế xác định thuộc nhóm rủi ro cao nếu có một trong các dấu hiệu sau.
Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên
Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.
Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view
Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, diễn viên Ngân Hòa đã có những chia sẻ cởi mở về nghề, về trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt những biến cố mà nữ diễn viên gặp phải.
Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”
Leo đèo nhẹ nhàng, ôm cua ổn định, kết hợp cùng chi phí năng lượng gần như bằng 0, VinFast VF MPV 7 đang được nhiều gia đình ưu tiên cho những chuyến du lịch đường dài trong mùa hè.
Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị
Sự thay đổi trong nhu cầu sống đang khiến các dự án bất động sản chuyển dịch từ việc cung cấp sản phẩm nhà ở căn hộ sang kiến tạo trải nghiệm. Những không gian phục vụ sức khỏe, kết nối cộng đồng và cân bằng cuộc sống ngày càng được người mua ưu tiên.
Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?
Trong khi sức mua trên thị trường bất động sản phía Nam chưa thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục đưa dự án mới ra thị trường và chuẩn bị quỹ hàng cho những tháng cuối năm. Đằng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư và cuộc tái cấu trúc chiến lược của các doanh nghiệp địa ốc.
Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?
Thông tư 91/2026/TT-BTC, người nộp thuế có thể được cơ quan thuế xác định thuộc nhóm rủi ro cao nếu có một trong các dấu hiệu sau.
Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên
Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.
Suýt bỏ cuộc vì bệnh tật, diễn viên Ngân Hòa hé lộ sự thật phía sau cảnh quay viral triệu view
Roadtrip hơn nghìn km vừa nhẹ nhàng vừa tiết kiệm, chủ xe đánh giá VF MPV 7 “càng đi càng sướng”
Từ nơi để ở đến không gian tận hưởng: Xu hướng sống mới của cư dân đô thị
Thanh khoản giảm nhưng doanh nghiệp vẫn đẩy mạnh nguồn cung: Điều gì đang diễn ra với bất động sản phía Nam?
Trong khi sức mua trên thị trường bất động sản phía Nam chưa thực sự phục hồi, nhiều doanh nghiệp vẫn liên tục đưa dự án mới ra thị trường và chuẩn bị quỹ hàng cho những tháng cuối năm. Đằng sau nghịch lý tưởng chừng khó hiểu này là sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư và cuộc tái cấu trúc chiến lược của các doanh nghiệp địa ốc.