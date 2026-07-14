Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

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PV

14/07/2026 10:27 AM (GMT+7)

Thông tư 91/2026/TT-BTC, người nộp thuế có thể được cơ quan thuế xác định thuộc nhóm rủi ro cao nếu có một trong các dấu hiệu sau.

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Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

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Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

Ai có thể bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi đăng ký hóa đơn điện tử?

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Vingroup tặng 50% giá vé show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” - Tri ân người có công, người cao tuổi và học sinh, sinh viên

Nhằm tri ân người có công với đất nước, động viên người cao tuổi và lan tỏa lòng tự hào dân tộc tới học sinh, sinh viên, Tập đoàn Vingroup đã triển khai tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” cho các khán giả trên từ ngày 10/07//2026 đến ngày 31/08/2026. Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tôn vinh các ngày trọng đại của dân tộc như Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Cách mạng Tháng 8.

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