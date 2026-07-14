AI đảo ngược cuộc chơi: Big Tech "đốt tiền", Nvidia và các hãng chip thắng lớn

Các nhà sản xuất chip AI đang thu được dòng tiền dồi dào trong khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn đang đầu tư mạnh vào việc phát triển hệ thống AI. Ảnh AOL

Theo phân tích mới của Bank of America (BofA) Global Research, đây là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ"khi tiền mặt đang chảy từ các tập đoàn công nghệ sở hữu nền tảng AI sang các doanh nghiệp cung cấp chip và hạ tầng bán dẫn.

Các tập đoàn công nghệ quy mô lớn đang phải bỏ ra khoản vốn khổng lồ để mua chip AI, xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng hạ tầng điện phục vụ AI. Trong khi đó, các nhà sản xuất chip là những đơn vị nhận tiền trước và được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận dòng tiền tự do tăng mạnh sau khi trang trải chi phí đầu tư.

Dòng tiền tự do là lượng tiền doanh nghiệp còn lại sau khi chi trả chi phí vận hành và đầu tư vốn. Theo biểu đồ của BofA, chỉ số này đang đi theo hai hướng trái ngược: dòng tiền tự do của nhóm Big Tech giảm mạnh, thậm chí rơi xuống mức âm, trong khi nhóm doanh nghiệp bán dẫn tiếp tục tăng trưởng.

Các nhà sản xuất chip AI đang thu được dòng tiền khổng lồ trong khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn đang đầu tư mạnh vào việc phát triển hệ thống AI. Ảnh BofA Global Research/Yahoo Finance

Điều này không đồng nghĩa cơn sốt AI đang suy yếu. Thay vào đó, giới phân tích cho rằng phần thưởng tài chính của AI có thể sẽ đến muộn hơn so với kỳ vọng của thị trường.

BofA cho biết nhóm "7 ông lớn công nghệ" đã chi khoảng 234 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm nay, chủ yếu dành cho AI. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của nhóm này gần như đi ngang trong năm 2026, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư về khả năng thu hồi vốn.

Ông Torsten Sløk, Kinh tế trưởng của Apollo, đặt câu hỏi liệu lợi ích từ AI có mất nhiều thời gian hơn dự báo để chuyển thành doanh thu và lợi nhuận hay không.

Theo ông, hai yếu tố đang gây áp lực là giá token AI liên tục giảm, khiến doanh thu trên mỗi lượt sử dụng AI thấp hơn, và các mô hình AI của Trung Quốc ngày càng cạnh tranh mạnh với các đối thủ Mỹ.

Dữ liệu của Apollo cho thấy trong nhóm 20 mô hình AI hàng đầu thế giới, các mô hình của Trung Quốc đã xử lý nhiều token hơn Mỹ trong cả tháng 5 và tháng 6/2026. Khoảng cách còn tiếp tục nới rộng khi lượng token của các mô hình Trung Quốc tăng từ 46 nghìn tỷ lên 98 nghìn tỷ, trong khi các mô hình của Mỹ chỉ tăng từ 37 nghìn tỷ lên 53 nghìn tỷ.

Theo các chuyên gia, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở yếu tố thời gian. Chi phí đầu tư vào chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu phải được chi ngay, trong khi doanh thu và dòng tiền từ AI có thể cần nhiều năm mới đủ lớn để bù đắp.

Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nếu nhu cầu sử dụng AI tiếp tục tăng, khách hàng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ AI cao cấp và Big Tech có thể biến những khoản đầu tư khổng lồ hiện nay thành tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Tuy nhiên, Apollo cảnh báo thị trường có thể đang quá lạc quan về tốc độ thu hồi vốn. Nếu các mô hình AI của Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị phần và giá token tiếp tục giảm, dòng tiền mà giới đầu tư kỳ vọng ở các tập đoàn công nghệ Mỹ có thể sẽ thấp hơn đáng kể so với dự báo hiện nay.