Sam Altman - CEO của OpenAI.

Trừ khi các công ty AI siết chặt các biện pháp bảo vệ trong quá trình thử nghiệm, bao gồm cả việc huấn luyện các mô hình AI về giải quyết nhiệm vụ có đạo đức, các chuyên gia cho rằng sẽ có thêm nhiều sự cố an ninh mạng xảy ra.

Chủ tịch OpenAI, Greg Brockman, trả lời phỏng vấn báo chí của CNN tuần qua cho rằng công ty vẫn đang tiến hành một "cuộc điều tra toàn diện" để "hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra".

“Đây là vấn đề cần được xem xét hết sức nghiêm túc, chúng tôi đang xem xét từng khâu trong quy trình sản xuất của mình để tìm ra cách ứng phó phù hợp,” Brockman nói.

Hộp cát

Môi trường thử nghiệm AI (AI sandbox) là một môi trường khép kín mà các công ty sử dụng để kiểm tra các mô hình AI; mục đích là để giữ cho mọi thứ bên trong được kiểm soát và tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới. Các công ty thường loại bỏ các biện pháp bảo vệ an toàn nội bộ của mô hình AI trong môi trường thử nghiệm để họ có thể đánh giá đầy đủ khả năng của nó trong khi vẫn giữ cho nó được cách ly.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, môi trường thử nghiệm của OpenAI không hoàn toàn bị ngắt kết nối khỏi mạng hoặc internet, Jessica Ji, một nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi của Đại học Georgetown, nói với CNN. OpenAI cho biết các mô hình chỉ có quyền truy cập mạng rất hạn chế trong quá trình thử nghiệm để có thể cài đặt tài nguyên từ phần mềm của bên thứ ba được lưu trữ nội bộ.

Lợi dụng một lỗ hổng chưa từng được biết đến trong phần mềm đó, các đặc vụ đã tìm ra cách truy cập vào internet công khai và cuối cùng là Hugging Face, một nền tảng mô hình và bộ dữ liệu trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, thông qua thông tin đăng nhập bị đánh cắp và các lỗ hổng khác.

Ji chỉ ra rằng OpenAI và công ty phần mềm bên thứ ba không hề biết về lỗ hổng cho phép mô hình thoát ra, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc rà soát kỹ lưỡng hệ thống để tìm kiếm mọi lỗ hổng tiềm tàng.

Cảnh báo cho các công ty

Đây không phải là lần đầu tiên một mô hình AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm . Đầu năm nay, Anthropic cho biết họ đã chỉ thị cho một mô hình làm điều tương tự. Nhưng khi thoát ra thành công, nó đã gửi email cho một nhà nghiên cứu của Anthropic, mặc dù nó không được phép có khả năng đó.

Nhưng trường hợp của Hugging Face là một trong những trường hợp đầu tiên được công khai về việc một mô hình AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm và xâm nhập vào hệ thống của một công ty khác – một nhiệm vụ mà nó không được chỉ thị cụ thể để thực hiện.

Ji cho rằng các công ty nên tích cực hơn trong việc thiết lập môi trường thử nghiệm riêng biệt cho các mô hình của họ.

“Điều đó có thể đòi hỏi phải cử kỹ sư đến trung tâm dữ liệu và yêu cầu họ kết nối vào mạng thay vì cố gắng vận hành mọi thứ trên đám mây hoặc trong môi trường ảo phân tán, như mọi người vẫn thường làm,” Ji nói.

Ông Ji cũng cho biết thêm, các công ty nên có tùy chọn tắt thủ công quyền truy cập mạng của mô hình như một biện pháp an toàn khi thử nghiệm các kịch bản rủi ro, chẳng hạn như đánh giá xem liệu một tác nhân AI có thể tấn công ngân hàng hay không.



Cuộc chạy đua AI

Justin Cappos, giáo sư an ninh mạng tại Đại học New York, cho biết các mô hình AI chỉ xem xét hậu quả hành động của chúng nếu chúng được huấn luyện để làm như vậy. Ví dụ, nếu bạn được yêu cầu phải kiếm được 10 triệu đô la trước cuối ngày, việc đột nhập vào két sắt ngân hàng sẽ hoàn thành mục tiêu đó, ngay cả khi bạn bị bắt sau đó.

“Điều này thật đáng sợ. Giờ đây chúng ta đã có bằng chứng thực tế cho thấy các hệ thống AI không được kiểm soát chặt chẽ về cơ bản sẽ phạm tội, trừ khi có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ được áp dụng,” Steven Adler, cựu giám đốc an toàn sản phẩm tại OpenAI, hiện đang điều hành một nhóm an toàn AI có tên Guidelight AI Standards, cho biết. “Chúng ta cần coi đây như một lời cảnh báo.”

Vụ tấn công mạng tuần này đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu điều chỉnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng này từ các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, chuyên gia an ninh mạng và các nhà lập pháp. "Tôi nghĩ rất nhiều người đang có những cuộc gọi điện thoại khẩn cấp", Ji nói.

Theo Cappos, vấn đề là đang có một cuộc chạy đua toàn cầu để thống trị trí tuệ nhân tạo và tạo ra các mô hình có khả năng tự cải thiện. Các quy định có thể làm chậm quá trình này.

“Vì vậy, họ có động lực rất lớn để không áp dụng các biện pháp kiểm soát an ninh trừ khi các đối thủ cạnh tranh của họ cũng có những biện pháp kiểm soát an ninh và an toàn đó,” Cappos nói. “Đây chính là vấn đề nan giải cơ bản.”