AI mới của Meta gây sốt Phố Wall: Cửa kiếm 10,8 tỷ USD/năm đã mở?

Logo Meta được in 3D và chữ "AI". Ảnh REUTERS.

Ra mắt ngày 8/9, Muse là trợ lý AI có khả năng gửi email, đặt chuyến du lịch và thực hiện các giao dịch như bán một chiếc ô tô thay mặt người dùng. Phiên bản cơ bản được cung cấp miễn phí, trong khi các gói thuê bao dành cho người sử dụng nhiều có giá 20 USD và 100 USD mỗi tháng.

Kể từ khi Muse ra mắt, cổ phiếu Meta (META.O) đã tăng hơn 20%, vượt mức tăng của nhóm “Magnificent 7” gồm những công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ trong cùng kỳ. Vốn hóa thị trường của Meta tăng thêm hơn 200 tỷ USD, đưa cổ phiếu lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng tính đến phiên đóng cửa gần nhất.

Trong phiên 22/9, cổ phiếu Meta tăng 0,5%, sau khi tăng hơn 11% ở phiên trước đó.

“Dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, chúng tôi cho rằng Muse có tiềm năng trở thành ứng dụng AI dành cho người tiêu dùng được sử dụng rộng rãi nhất kể từ ChatGPT”, các chuyên gia phân tích của JPMorgan nhận định.

Theo JPMorgan, sức hút ban đầu của Muse đến từ mức độ phù hợp giữa sản phẩm và nhu cầu thị trường, khả năng phân phối rộng khắp của Meta và phiên bản miễn phí giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm cũng như quay lại sử dụng.

Ứng dụng Muse hiện có mặt trên iOS và Android nhưng mới chỉ được cung cấp tại Mỹ và Canada. Theo dữ liệu từ Apptopia, ứng dụng đã đạt 2,8 triệu lượt tải trong 12 ngày đầu tiên.

Nếu so sánh cùng khoảng thời gian sau khi ra mắt, Muse đạt 1,8 triệu lượt tải, cao hơn mức 1,3 triệu lượt của ChatGPT.

Các đánh giá ban đầu cho thấy chức năng của Muse đang được người dùng đón nhận, đặc biệt là khả năng thực hiện nhiều bước công việc và quy trình với mức can thiệp hạn chế từ con người, theo các nhà phân tích BofA Global Research.

Sự phấn khích quanh Muse đã góp phần thúc đẩy đợt tăng giá cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall trong phiên 21/9. Cổ phiếu Meta tăng hơn 11%, đồng thời kéo theo các nhà sản xuất chip như AMD (AMD.O) và Intel (INTC.O). Vốn hóa của AMD lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

“Thị trường đã nhìn nhận Muse như một yếu tố có lợi cho thị trường CPU vốn đã bị hạn chế đáng kể về nguồn cung”, Michael O'Rourke, chiến lược gia trưởng thị trường tại JonesTrading, cho biết.

Jefferies ước tính nếu Muse đạt 1 tỷ người dùng vào cuối năm 2027 và ít nhất 3% trong số đó chuyển sang phiên bản trả phí, ứng dụng có thể tạo ra doanh thu thường niên 10,8 tỷ USD. Công ty chứng khoán này đồng thời nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu Meta lên 875 USD.

Các chuyên gia của UBS Global Wealth Management nhận định Muse đang cung cấp “bằng chứng ban đầu” rằng các tác nhân AI dành cho người tiêu dùng có thể đạt mức độ phổ cập rộng, mở ra những cơ hội thương mại hóa AI mới ngoài các ứng dụng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Muse cũng gặp trở ngại. Amazon ngày 21/9 cho biết họ không cấp phép cho Muse truy cập cửa hàng trực tuyến của mình và yêu cầu Meta loại Amazon khỏi trải nghiệm của ứng dụng.

Amazon cáo buộc Muse dường như thu thập và lưu trữ thông tin đăng nhập của khách hàng, trích xuất dữ liệu tài khoản và không tự nhận diện khi truy cập các tài khoản khách hàng. Amazon cho biết các tác nhân AI cần hoạt động minh bạch và cung cấp tùy chọn để người dùng từ chối.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, trong số 64 công ty chứng khoán theo dõi cổ phiếu Meta, có 57 công ty đưa ra khuyến nghị “mua” hoặc cao hơn, với giá mục tiêu trung vị 760 USD.

Các nhà phân tích Jefferies do Brent Thill dẫn đầu cho rằng trước khi Muse xuất hiện, nhà đầu tư gần như không kỳ vọng Meta có thể tung ra một tác nhân AI cá nhân hóa dành cho người tiêu dùng và thay vào đó đặt kỳ vọng vào Alphabet.

Muse được Meta tung ra sau một loạt trở ngại với các mô hình Llama 4 trong năm ngoái, trong đó có những chỉ trích liên quan đến kết quả benchmark được công bố cho các phiên bản ban đầu.