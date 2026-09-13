AI thay đổi nghề khách sạn, TP.HCM đặt bài toán mới về nhân lực

Làm khách sạn, biết nghiệp vụ thôi chưa đủ

Khi đặt phòng trực tuyến, dữ liệu khách hàng, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng trong khách sạn, yêu cầu đối với nhân sự ngành này cũng thay đổi.

Công nghệ có thể hỗ trợ nhiều khâu vận hành, nhưng trải nghiệm của du khách vẫn phụ thuộc lớn vào đội ngũ trực tiếp phục vụ và quản lý. Bài toán vì vậy không chỉ là ngành khách sạn cần bao nhiêu lao động, mà là cần những lao động có năng lực như thế nào.

Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị “Phát triển nguồn nhân lực ngành khách sạn TP.HCM”, do Sở Du lịch TP.HCM tổ chức ngày 11/9, với hơn 200 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và chuyên gia tham dự.

Công nghệ, dữ liệu và AI đang thay đổi cách khách sạn vận hành và phục vụ khách. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Theo Sở Du lịch TP.HCM, hoạt động du lịch thành phố trong 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng tích cực cả về lượng khách và tổng thu. Quy mô thị trường tăng đồng thời tạo sức ép nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và nhân lực.

Sự phát triển của công nghệ, dữ liệu và AI đang thay đổi cách doanh nghiệp khách sạn vận hành, kinh doanh và phục vụ khách hàng. Do đó, bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn, người lao động cần có ngoại ngữ, kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ và AI, kỹ năng giao tiếp, tư duy dịch vụ và khả năng học tập liên tục.

Ở cấp quản lý, yêu cầu còn cao hơn. Đội ngũ này cần có năng lực quản trị con người, tài chính, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng lớn.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho rằng bài toán nguồn nhân lực hiện nay “không chỉ là có đủ người, mà phải có đúng người, đúng năng lực và sẵn sàng cho những yêu cầu mới của ngành”.

Theo ông Hòa, cơ sở vật chất có thể được đầu tư, công nghệ có thể được ứng dụng, quy trình có thể được chuẩn hóa, nhưng chất lượng trải nghiệm cuối cùng vẫn được tạo nên rất lớn bởi đội ngũ trực tiếp phục vụ và quản lý.

Đào tạo du lịch, khách sạn phải chạy cùng nhu cầu doanh nghiệp

Một vấn đề khác là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Theo định hướng được đưa ra tại hội nghị, phát triển nhân lực khách sạn cần sự liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động.

Doanh nghiệp cần tham gia xác định nhu cầu và chuẩn năng lực; cơ sở đào tạo cập nhật chương trình theo thực tế; người lao động chủ động đào tạo lại, nâng cao kỹ năng. Đồng thời, việc tiếp cận các chuẩn nghề quốc gia, ASEAN và quốc tế sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp và khả năng dịch chuyển nghề nghiệp.

Chúng ta cần chuyển từ tư duy đào tạo để "có một nghề" sang phát triển năng lực để người lao động có khả năng học tập suốt đời, cập nhật kỹ năng, thích ứng với các vị trí việc làm mới, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM cho biết.

TP.HCM hướng tới xây dựng nguồn nhân lực khách sạn chuyên nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Trong dài hạn, TP.HCM hướng tới xây dựng nguồn nhân lực khách sạn chuyên nghiệp, chất lượng cao, làm chủ công nghệ, có năng lực quản trị và khả năng hội nhập quốc tế.

Khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào ngành khách sạn, vai trò của con người vì thế không mất đi mà đang thay đổi. Một khách sạn có thể có phòng đẹp, hệ thống thông minh và ứng dụng AI, nhưng sự chuyên nghiệp và trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng đội ngũ phục vụ. Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM, đầu tư cho nguồn nhân lực cũng chính là đầu tư cho chất lượng dịch vụ, trải nghiệm du khách và sức cạnh tranh lâu dài của điểm đến.