Theo êkíp, Nguyên Khang hoàn thành 15 tập trong ba ngày ghi hình liên tục. Với anh, đây là thử thách về sức khỏe, sự tập trung lẫn cảm xúc, bởi các số mang những câu chuyện khác nhau. Anh luôn cố gắng khởi đầu từng tập với tâm thế mới, vì phía sau người chơi là một nhân vật với hoàn cảnh có thật đang cần giúp đỡ.

MC Nguyên Khang cầm trịch mùa mới gameshow Vì bạn xứng đáng, khoảng 12 năm sau lần đầu góp mặt ở chương trình. (Ảnh: NVCC)

"12 năm là khoảng thời gian dài. Được trở lại chương trình mình từng có duyên từ những ngày đầu khiến tôi có nhiều cảm xúc", Nguyên Khang nói.

Anh cho rằng đây không đơn thuần là trò chơi truyền hình giải trí mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện, qua hàng trăm số phát sóng đã kết nối nhiều nghệ sĩ với những mảnh đời khó khăn. Nam MC mong tạo màu sắc riêng nhưng vẫn giữ sự ấm áp, tính nhân văn - "linh hồn" của show.

Ở mùa này, Nguyên Khang chọn lối dẫn gần gũi, dành thời gian lắng nghe từng nhân vật thay vì chỉ làm nhiệm vụ kết nối các phần chơi. Anh tạo tiếng cười khi giao lưu với nghệ sĩ, nhưng tiết chế ở những đoạn xúc động để người trong cuộc có khoảng lặng bộc bạch.

Loạt tập đầu quy tụ Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Lâm Hùng, diễn viên Hứa Minh Đạt, vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm cùng nhiều khách mời khác.

Theo Nguyên Khang, Vì bạn xứng đáng khác nhiều gameshow anh từng dẫn ở những dư âm còn lại.

"Có những chương trình kết thúc, mình nhớ người chiến thắng hay một khoảnh khắc vui. Còn ở đây, sau mỗi tập tôi lại nhớ đến một con người, một câu chuyện. Có chuyện khiến tôi suy nghĩ rất lâu sau khi máy quay đã tắt", anh kể.

Điều anh trân trọng nhất là người chơi dốc sức không vì bản thân mà vì người khác. Đó cũng là lý do show trụ vững và được khán giả yêu mến suốt nhiều năm.

"12 năm là khoảng thời gian dài. Được trở lại chương trình mình từng có duyên từ những ngày đầu khiến tôi có nhiều cảm xúc", Nguyên Khang nói. (Ảnh: NVCC)

Vì bạn xứng đáng lên sóng VTV3 từ tháng 6/2013, mua bản quyền định dạng You Deserve It của Mỹ (ra mắt năm 2011). Số tiền thưởng tích lũy qua các vòng thử thách sẽ được trao cho một nhân vật kém may mắn nhưng đã và đang đóng góp cho xã hội. MC đầu tiên là Trấn Thành, từ năm 2015 Quyền Linh tiếp quản.

Nguyên Khang tên thật là Đoàn Nguyên Khang, sinh năm 1984 tại TP HCM. Anh vào nghề năm 2006, được biết đến qua Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Bước nhảy hoàn vũ, Không giới hạn - Sasuke Việt Nam... Những năm gần đây, anh còn làm nhà sản xuất, sáng tạo nội dung với talkshow The Khang Show. Nam MC cho biết ngày càng quan tâm đến những chương trình mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.