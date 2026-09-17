AirAsia nợ nần chồng chất, chính phủ Malaysia tính toán việc giải cứu

AirAsia bị ảnh hưởng nặng vì giá nhiên liệu tăng vọt. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận giữa chính phủ và Malaysia Airlines cùng Batik Air đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về áp lực tài chính mà AirAsia đang phải đối mặt.

Hãng hàng không này đã bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu máy bay tăng vọt do cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, khiến giá nhiên liệu tăng 66% trong quý thứ hai so với quý trước, lên mức trung bình 183 USD một thùng.

Các cuộc đàm phán, có sự tham gia của Bộ Tài chính và công ty điều hành sân bay nhà nước Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). Đây là một phần trong kế hoạch dự phòng rộng hơn nhằm giải quyết những khó khăn tài chính của AirAsia, theo nguồn tin cho biết.

Các phương án khác đã được thảo luận bao gồm việc chính phủ hỗ trợ dưới một hình thức nào đó để thúc đẩy kế hoạch huy động vốn mới từ các nhà đầu tư bên ngoài của hãng hàng không.

Theo một nguồn tin, Malaysia Airlines và Batik Air đã nói với chính phủ rằng họ chỉ tiếp quản hoạt động của AirAsia trên quy mô lớn nếu họ cũng được phép tiếp quản các hợp đồng thuê máy bay của hãng này, vì việc tiếp quản các tuyến bay và lượng hành khách mà không có máy bay sẽ khó khăn hơn nhiều.

Theo nguồn tin, cả Malaysia Airlines và Batik Air đều đã bày tỏ với chính phủ mong muốn mở rộng một cách tự nhiên để tiếp quản các tuyến bay và hành khách của AirAsia thay vì mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của hãng này.

AirAsia cho biết hãng nắm giữ khoảng 40% thị phần hàng không tổng thể của Malaysia và 60% thị phần các chuyến bay nội địa, điều này khiến những thách thức tài chính của hãng trở thành mối lo ngại đáng kể đối với chính phủ.

Ông Farouk Kamal, phó tổng giám đốc tập đoàn AirAsia, cho biết trong một tuyên bố rằng hãng hàng không không bình luận về những đồn đoán về hoạt động hoặc tài chính hay các thỏa thuận doanh nghiệp chưa được công bố.

"Chúng tôi cũng muốn khẳng định lại rằng AirAsia vẫn tập trung vào việc duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và ổn định trên tất cả các thị trường của mình và chúng tôi tiếp tục nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ trên toàn mạng lưới. Chúng tôi cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để quản lý các yêu cầu về tài chính và hoạt động" - tuyên bố cho biết.

AirAsia đang tìm kiếm nguồn vốn mới.

Theo tờ The Edge của Malaysia, AirAsia, với tổng nợ ngắn hạn tính đến ngày 30/6 là 18,4 tỷ ringgit (4,51 tỷ đô la Mỹ), đang nợ công ty điều hành sân bay nhà nước Malaysia MAHB ít nhất 500 triệu ringgit, bao gồm phí dịch vụ như phí hạ cánh và phí đậu máy bay.

Các nguồn tin cho biết, đơn vị điều hành sân bay đã gia hạn thời gian trả nợ cho hãng hàng không. Tất cả đều từ chối nêu tên vì các cuộc thảo luận diễn ra riêng tư.

AirAsia cho biết trong tháng này họ đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận với các tổ chức tài chính, hướng tới mục tiêu huy động tới 1 tỷ USD từ thị trường nợ quốc tế cộng thêm 700 triệu ringgit từ các khoản tín dụng trong nước, chủ yếu để tái cấu trúc nợ.

Hai nguồn tin am hiểu vấn đề ước tính hãng hàng không này cần ít nhất 3 tỷ USD vốn mới để giải quyết tình hình tài chính hiện tại.

Đáp lại, AirAsia cho biết các mục tiêu huy động vốn của hãng đủ để đáp ứng nhu cầu. Tính đến ngày 30/6, hãng hàng không này có số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 954 triệu ringgit.

AirAsia báo cáo khoản lỗ ròng 831 triệu RM trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30/6, do chi phí nhiên liệu máy bay tăng cao và khoản lỗ ngoại hối lớn lên tới 331 triệu RM.

Hãng hàng không này đã và đang tích cực tái cấu trúc, cắt giảm các tuyến bay hoạt động kém hiệu quả, trả lại 25 máy bay cũ cho các bên cho thuê và đàm phán lại hợp đồng với các nhà cung cấp để giảm chi phí.

Đầu tháng Chín, Reuters cho biết, Bộ tài chính Malaysia đã thuê công ty tư vấn hàng không Alton Aviation Consultancy để đánh giá nhu cầu tài chính của AirAsia khi cân nhắc xem có nên hỗ trợ hay không, xét đến vai trò của hãng hàng không này như một nhà tuyển dụng lớn và nhà cung cấp dịch vụ vận tải hàng không giá cả phải chăng trong khu vực.