Airbus phát hiện lỗi mới trên mẫu máy bay bán chạy nhất, cổ phiếu Airbus tiếp đà giảm mạnh

Máy bay A320 trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy Airbus ở Hamburg, Đức. Ảnh: GI.

Airbus đang kiểm tra tất cả các máy bay có khả năng bị ảnh hưởng bởi điều mà họ gọi là “vấn đề chất lượng từ nhà cung cấp”, nhưng dự kiến chỉ một số máy bay cần phải thực hiện các biện pháp xử lý bổ sung, phát ngôn viên nói với CNN.

“Nguyên nhân của vấn đề liên quan đến (các tấm kim loại) đã được xác định, khoanh vùng và tất cả các tấm mới sản xuất đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu” - phát ngôn viên cho biết, nhấn mạnh rằng số máy bay đang khai thác bị ảnh hưởng là “rất hạn chế”.

Cổ phiếu Airbus giảm sau báo cáo, nối dài đà giảm trước đó, giảm 5,7% trong phiên gần nhất.

Trong những ngày gần đây, Airbus đã chịu sự giám sát chặt chẽ vì yêu cầu cập nhật phần mềm cho dòng máy bay A320 sau khi phát hiện rằng các cơn bão mặt trời dữ dội, như các vụ bùng nổ mặt trời, có thể khiến phi công mất khả năng điều khiển.

Các hãng hàng không trên toàn thế giới đã gấp rút sửa chữa hàng nghìn máy bay Airbus cần bảo trì khẩn cấp để tránh lỗi mất kiểm soát, vốn từng gây ra một vụ hạ cánh khẩn cấp và khiến hành khách bị thương vào tháng 10. Khoảng 6.000 máy bay thân hẹp cần được sửa chữa do phát hiện bức xạ mặt trời mạnh có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hoạt động của hệ thống điều khiển bay.

Ngày 30/10, chuyến bay 1230 của JetBlue - sử dụng máy bay A320 - bay từ Cancun (Mexico) đến Newark (New Jersey) thì bất ngờ chúi mạnh độ cao. Phi công phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tampa (Florida), khiến khoảng 15 người được đưa đến bệnh viện.

Hôm thứ Hai, JetBlue cho biết hãng đã “khôi phục hoạt động bình thường” sau khi cập nhật khẩn cấp phần mềm cho toàn bộ đội bay Airbus A320.

Airbus cho biết trên website của hãng hôm thứ Hai rằng “phần lớn” trong khoảng 6.000 máy bay nói trên đã “nhận được những sửa đổi cần thiết”, và hãng đang hỗ trợ các hãng hàng không hoàn tất việc chỉnh sửa cho chưa đến 100 máy bay còn lại.