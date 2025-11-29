Airbus triệu hồi hàng nghìn máy bay, các hãng hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng

Khoảng 6.000 chiếc Airbus sẽ bị triệu hồi. Ảnh: GI.

Airbus ra quyết định triệu hồi diễn ra sau khi phát hiện ra rằng bức xạ mạnh từ Mặt trời có thể làm hỏng dữ liệu quan trọng đối với hệ thống điều khiển chuyến bay.



Khoảng 6.000 máy bay được cho là bị ảnh hưởng, tất cả đều thuộc dòng A320, bao gồm cả các mẫu A319 và A321. Số máy bay này chiếm khoảng một nửa đội bay toàn cầu của Airbus.

Việc sửa chủ yếu liên quan đến quay lại phiên bản phần mềm trước đó, nhưng phải hoàn tất trước khi máy bay có thể bay trở lại, theo một thông báo gửi các hãng hàng không. Một số hãng cho biết việc sửa chữa có thể dẫn đến chậm chuyến hoặc hủy chuyến.



American Airlines: Hãng khai thác đội A320 lớn nhất thế giới cho biết khoảng 340 trong số 480 chiếc A320 của hãng cần được cập nhật. Hãng cho biết dự kiến hoàn tất phần lớn việc cập nhật vào thứ Bảy, với thời gian khoảng hai giờ cho mỗi máy bay.

Lufthansa: Hãng hàng không Đức dự kiến một số ít chuyến bay bị hủy hoặc chậm trong cuối tuần, do việc triển khai biện pháp Airbus yêu cầu mất vài giờ cho mỗi máy bay.

Avianca: Hãng hàng không Colombia cho biết đợt thu hồi ảnh hưởng tới hơn 70% đội bay của hãng, chắc chắn gây ra gián đoạn hoạt động “đáng kể” trong 10 ngày tới. Avianca đã ngừng bán vé cho các chuyến bay đến ngày 8/12.

Wizz Air: Một số máy bay của hãng hàng không giá rẻ Hungary Wizz Air cần cập nhật phần mềm, hãng cho biết đã lập tức sắp xếp bảo dưỡng để đảm bảo tuân thủ đầy đủ. Do đó, một số chuyến bay cuối tuần có thể bị ảnh hưởng.

British Airways: Ba chiếc A320 bay chặng ngắn của hãng hàng không Anh BA bị ảnh hưởng và hãng không dự kiến bất kỳ gián đoạn hoạt động nào.

easyJet: Hãng hàng không giá rẻ Anh cho biết dự kiến một số gián đoạn dịch vụ và sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để giảm thiểu tác động.

Air France KLM: Hãng hàng không Pháp đã hủy 35 chuyến bay vào thứ Sáu sau thông báo của Airbus.

Air New Zealand: Hãng cho biết toàn bộ máy bay A320neo phải cập nhật phần mềm trước khi hoạt động chuyến tiếp theo, điều này sẽ gây gián đoạn một số chuyến bay vào thứ Bảy. Hãng cũng dự kiến nhiều chuyến bị hủy.

Air India: Hãng hàng không Ấn Độ cho biết thông báo của Airbus sẽ dẫn đến điều chỉnh lại phần mềm/phần cứng với một phần đội bay, kéo dài thời gian quay vòng và gây chậm trễ hoạt động.

Air India Express: Hãng giá rẻ của Air India cho biết hầu hết máy bay của hãng không bị ảnh hưởng, nhưng vì hướng dẫn áp dụng cho các nhà khai thác toàn cầu nên sẽ dẫn tới chậm chuyến và hủy chuyến.

Indigo: Hãng hàng không giá rẻ của Ấn Độ cho biết đang chủ động hoàn tất cập nhật bắt buộc và một số chuyến bay có thể “thay đổi lịch nhẹ” khi hãng xử lý các “bản cập nhật phòng ngừa”.

Volaris: Hãng bay của Mexico cho biết bản cập nhật Airbus sẽ gây chậm trễ và hủy chuyến trong 48 đến 72 giờ tới.

Latam Airlines: Bản cập nhật áp dụng cho một số lượng hạn chế máy bay thuộc các đơn vị tại Colombia, Chile và Peru. Máy bay thuộc các đơn vị tại Brazil và Ecuador không nằm trong thông báo này.

Turkish Airlines: Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 8 chiếc A320 sẽ trở lại hoạt động sau khi hoàn tất các yêu cầu cần thiết. “Toàn bộ hoạt động của chúng tôi vẫn an toàn và không gián đoạn,” hãng cho biết.

Viva: Hãng Mexico cho biết đội bay của hãng sẽ bị ảnh hưởng bởi cập nhật phần mềm của Airbus, nhưng chưa có thời gian cụ thể khi máy bay có thể bay trở lại.

Delta Airlines: Hãng hàng không Mỹ cho biết mọi tác động hoạt động từ chỉ thị của Airbus sẽ ở mức hạn chế.

Aer Lingus: Hãng bay của Ireland cho biết một số lượng hạn chế máy bay bị ảnh hưởng và hãng đang thực hiện các bước để hoàn tất cài đặt phần mềm cần thiết. Hãng không kỳ vọng gián đoạn lớn.

United Airlines: Hãng hàng không Mỹ điều hành đội A320 nhưng cho biết không bị tác động bởi thông báo của Airbus.

Azul SA: Hãng Brazil cho biết không chiếc A320 nào của hãng nằm trong đợt thu hồi.