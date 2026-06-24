Alibaba kiện Bộ Quốc phòng Mỹ
V.N (Theo Politico)
24/06/2026 5:09 PM (GMT+7)
Alibaba - Tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc đã kiện chính phủ Mỹ hôm thứ Ba 23/6 vì bị đưa vào danh sách các doanh nghiệp từ Trung Quốc mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng có liên hệ với quân đội nước này.
Đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang San Jose, California, sau khi Lầu Năm Góc mở rộng cái gọi là "danh sách đen" các "công ty quân sự Trung Quốc" bị cáo buộc vào ngày 8 tháng 6 lên 188 thực thể, phản ánh mối lo ngại rằng quân đội Trung Quốc có thể tận dụng khu vực tư nhân của nước này để phát triển vũ khí.
Alibaba bị cáo buộc là "một bên đóng góp vào sự kết hợp quân sự - dân sự cho cơ sở công nghiệp quốc phòng Trung Quốc" thông qua mối liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Lầu Năm Góc cũng nói rằng Alibaba có liên hệ gián tiếp với cơ quan quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc, gọi là SASAC.
Alibaba cho biết: "Những quyết định này không có cơ sở về mặt thực tế hay pháp luật".
"Alibaba được điều hành bởi một hội đồng quản trị độc lập, không thành viên nào có liên hệ với quân đội" - thông cáo tiếp tục. "Các sản phẩm và dịch vụ của Alibaba được xây dựng cho lĩnh vực bán lẻ, hậu cần và công nghệ thông tin doanh nghiệp - chứ không phải vũ khí, quốc phòng hay tình báo".
Người phát ngôn của Lầu Năm Góc từ chối bình luận, cho biết cơ quan này không thảo luận về các vụ kiện đang chờ giải quyết.
Baidu, BYD cũng có tên trong danh sách của Mỹ
Theo luật mới của Mỹ, Lầu Năm Góc không được phép ký hợp đồng với các công ty nằm trong "danh sách đen" bắt đầu từ tháng này, và không được phép mua sản phẩm hoặc dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba bắt đầu từ năm 2027.
Việc có tên trong danh sách không đồng nghĩa với việc bị trừng phạt chính thức.
Các doanh nghiệp khác bị đưa vào danh sách trong tháng này bao gồm công ty tìm kiếm internet Baidu, nhà sản xuất ô tô BYD và NIO và công ty công nghệ sinh học WuXi AppTec
Hom 11/66 , WuXi đã đệ đơn kiện tương tự như Alibaba.
Alibaba gọi việc chỉ định này là tùy tiện và vô lý, đồng thời cho rằng nó đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục.
"Đối với nhiều doanh nghiệp Mỹ, Alibaba là cửa ngõ chính vào thị trường Trung Quốc" - tuyên bố cho biết.
"Việc gán cho Alibaba mác 'công ty quân sự Trung Quốc' đồng nghĩa với việc coi công ty như một công cụ của quân đội Trung Quốc và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Sự chỉ định đó... trực tiếp làm tổn hại đến danh tiếng của Alibaba và phủ bóng đen lên mọi mối quan hệ mà công ty này duy trì với Mỹ".
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