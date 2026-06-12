Ấm áp nồi cháo đêm tiếp sức sĩ tử nội trú vùng cao Lạng Sơn
Hoàng Tính
12/06/2026 8:22 AM (GMT+7)
Hơn 10 năm qua, cứ đến mùa thi, những nồi cháo nóng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn lại trở thành điểm tựa ấm áp cho học trò trước giờ vượt vũ môn. Năm nay, 210 sĩ tử tiếp tục nhận được sự tiếp sức từ cộng đồng qua từng bát cháo nghĩa tình, để các em không chỉ vững vàng về sức khỏe mà còn thêm tự tin chinh phục bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Gần 700 thí sinh đỗ trường chuyên ở Thái Nguyên, điểm chuẩn cao nhất đạt 59,9
Chiều 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã chính thức phê duyệt điểm chuẩn cùng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm học 2026-2027.
10.000 cây giống bản địa được trao cho Lạng Sơn, phủ xanh đất dốc vùng biên
Sáng 16/6, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 tổ chức ở xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 10.000 cây giống lâm nghiệp bản địa đã được doanh nghiệp trao tặng cho chính quyền và người dân địa phương. Đây là “nguồn vốn xanh” thiết thực, góp phần tiếp sức cho đồng bào vùng biên nâng cao độ che phủ rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo dựng sinh kế bền vững từ đất dốc.
Vân Đồn đón đường bay thẳng từ TP.HCM, kết nối mạnh hơn với thị trường du lịch phía Nam
Chiều 15/6, chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways từ Tân Sơn Nhất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chính thức đưa đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn vào khai thác thương mại.
Vân Đồn sắp có tổ hợp bảo dưỡng tàu bay 360 triệu USD, đón “ông lớn” hàng không quốc tế
Tổ hợp bảo dưỡng tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) được kỳ vọng mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.
Thái Nguyên chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu, cá thể cuối cùng được đưa về trung tâm cứu hộ
Sáng 15/6, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chức năng và Tổ chức Động vật châu Á tiến hành tiếp nhận, cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng còn được nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh.
MTTQ và xã Đình Lập “lên đèn” livestream, đặc sản vùng cao Lạng Sơn chốt nghìn đơn
Sáng 15/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam và xã Đình Lập phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức phiên livestream bán nông sản, đặc sản trên nền tảng số. Hoạt động này không chỉ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mà còn mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
Gần 700 thí sinh đỗ trường chuyên ở Thái Nguyên, điểm chuẩn cao nhất đạt 59,9
10.000 cây giống bản địa được trao cho Lạng Sơn, phủ xanh đất dốc vùng biên
Sáng 16/6, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 tổ chức ở xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 10.000 cây giống lâm nghiệp bản địa đã được doanh nghiệp trao tặng cho chính quyền và người dân địa phương. Đây là “nguồn vốn xanh” thiết thực, góp phần tiếp sức cho đồng bào vùng biên nâng cao độ che phủ rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo dựng sinh kế bền vững từ đất dốc.
Vân Đồn đón đường bay thẳng từ TP.HCM, kết nối mạnh hơn với thị trường du lịch phía Nam
Vân Đồn sắp có tổ hợp bảo dưỡng tàu bay 360 triệu USD, đón “ông lớn” hàng không quốc tế
Thái Nguyên chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu, cá thể cuối cùng được đưa về trung tâm cứu hộ
MTTQ và xã Đình Lập “lên đèn” livestream, đặc sản vùng cao Lạng Sơn chốt nghìn đơn
Sáng 15/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam và xã Đình Lập phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức phiên livestream bán nông sản, đặc sản trên nền tảng số. Hoạt động này không chỉ giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mà còn mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông dân và các cơ sở sản xuất trên địa bàn.