Ấm áp nồi cháo đêm tiếp sức sĩ tử nội trú vùng cao Lạng Sơn

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Hoàng Tính

12/06/2026 8:22 AM (GMT+7)

Hơn 10 năm qua, cứ đến mùa thi, những nồi cháo nóng tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lạng Sơn lại trở thành điểm tựa ấm áp cho học trò trước giờ vượt vũ môn. Năm nay, 210 sĩ tử tiếp tục nhận được sự tiếp sức từ cộng đồng qua từng bát cháo nghĩa tình, để các em không chỉ vững vàng về sức khỏe mà còn thêm tự tin chinh phục bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Ấm áp nồi cháo đêm tiếp sức sĩ tử Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn
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