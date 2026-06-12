Ấm áp nồi cháo đêm tiếp sức sĩ tử nội trú vùng cao Lạng Sơn

Sáng 16/6, tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026 tổ chức ở xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 10.000 cây giống lâm nghiệp bản địa đã được doanh nghiệp trao tặng cho chính quyền và người dân địa phương. Đây là “nguồn vốn xanh” thiết thực, góp phần tiếp sức cho đồng bào vùng biên nâng cao độ che phủ rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo dựng sinh kế bền vững từ đất dốc.