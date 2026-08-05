Amazon vừa báo lãi lớn, Jeff Bezos lập tức chuẩn bị “chốt lời” hơn 4 tỷ USD cổ phiếu khiến nhà đầu tư “mất hứng”
Phương Đăng (theo Benzinga)
05/08/2026 7:18 AM (GMT+7)
Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos đang lên kế hoạch bán tối đa 15 triệu cổ phiếu Amazon, với tổng giá trị ước tính khoảng 4,07 tỷ USD, trong bối cảnh cổ phiếu của tập đoàn thương mại điện tử này tăng hơn 20% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh mới nhất.
Kế hoạch bán cổ phiếu được sắp xếp từ trước
Theo hồ sơ Form 144 được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 3/8, ông Bezos dự kiến bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông Amazon thông qua công ty môi giới Morgan Stanley Smith Barney LLC.
Dựa trên giá thị trường được ghi trong hồ sơ, thương vụ có giá trị khoảng 4,07 tỷ USD. Tuy nhiên, số cổ phiếu này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số hơn 10,78 tỷ cổ phiếu đang lưu hành của Amazon.
Ông Bezos sở hữu số cổ phiếu trên từ ngày 5/7/1994, dưới dạng cổ phiếu của nhà sáng lập, được phát hành trong giai đoạn đầu thành lập Amazon. Hồ sơ cũng ghi rõ nguồn gốc của số cổ phiếu là “Founder Stock” – cổ phiếu dành cho nhà sáng lập.
Theo hồ sơ, trong ba tháng trước đó, ông Bezos không thực hiện giao dịch bán chứng khoán Amazon nào phải báo cáo. Tuy nhiên, vào ngày 4/5, tỷ phú này đã đóng góp 220.200 cổ phiếu cho các tổ chức phi lợi nhuận. Số cổ phiếu này có thể đã được các tổ chức tiếp nhận bán ra sau đó.
Giới đầu tư “mất hứng”, chuyên gia Phố Wall không hài lòng
Bình luận về kế hoạch bán cổ phiếu của Jeff Bezos, người dẫn chương trình CNBC Jim Cramer thẳng thừng chỉ trích trên mạng xã hội X rằng: “Không thể trách Bezos vì muốn bán 4 tỷ USD cổ phiếu, nhưng đúng là một gáo nước lạnh".
Nhận xét của Cramer cho thấy kế hoạch bán lượng cổ phiếu trị giá hơn 4 tỷ USD có thể làm giảm bớt tâm lý hưng phấn của thị trường, nhất là khi cổ phiếu Amazon vừa tăng mạnh sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng.
Tuy nhiên, việc bán cổ phiếu lần này được thực hiện theo một kế hoạch giao dịch được sắp xếp từ trước, thay vì nhất thiết phản ánh đánh giá tiêu cực của nhà sáng lập về triển vọng kinh doanh của Amazon.
Amazon báo lãi vượt kỳ vọng, cổ phiếu tăng hơn 20%
Amazon vừa công bố doanh thu quý II đạt 200,61 tỷ USD, cao hơn mức dự báo đồng thuận 196,46 tỷ USD của giới phân tích.
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,75 USD, vượt xa mức dự báo 1,82 USD/cổ phiếu.
Tuy nhiên, triển vọng doanh thu quý III của Amazon lại thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Tập đoàn dự báo doanh thu quý III sẽ dao động từ 197 tỷ đến 202 tỷ USD, trong khi dự báo đồng thuận của các nhà phân tích là khoảng 204,08 tỷ USD.
Amazon ước tính lợi nhuận hoạt động trong quý III đạt từ 22,5 tỷ đến 26,5 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 17,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu Amazon đã tăng khoảng 20,6%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu Amazon đạt 284,02 USD, tăng 4,58% trong ngày. Trong vòng một tháng, cổ phiếu đã tăng 16,33%, trong khi mức tăng từ đầu năm đến nay đạt 25,4%.
Theo hệ thống xếp hạng Benzinga Edge Rankings, Amazon nằm trong nhóm 88% doanh nghiệp có điểm tăng trưởng cao nhất. Cổ phiếu của tập đoàn cũng duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Kế hoạch bán hơn 4 tỷ USD cổ phiếu của Jeff Bezos diễn ra đúng lúc giá cổ phiếu Amazon đang tăng mạnh. Dù thương vụ có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư thận trọng hơn, số cổ phiếu dự kiến bán chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của tập đoàn.
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