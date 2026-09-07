Ăn "sập" Hội An bằng Vespa: Trải nghiệm ẩm thực khiến du khách mê mẩn
Phương Đăng (theo Buzzfeed)
07/09/2026 6:00 PM (GMT+7)
Một tour Vespa cao cấp đưa du khách khám phá ẩm thực đường phố Hội An theo cách đặc biệt: vừa thưởng thức những món ăn địa phương nổi tiếng, vừa len lỏi qua phố phường, đồng thời tận hưởng những đặc quyền như bàn ăn được đặt sẵn và không phải xếp hàng. Đặc biệt, chuyến đi còn có một món bánh mì bất ngờ không hề nằm trong lịch trình khiến nữ du khách đến từ Úc cực bất ngờ.
Nhà báo Sohan Judge, sống ở Sydney, Úc vừa có bài viết trên trang Buzzfeed có trụ sở ở chia sẻ trải nghiệm: Ăn "sập" Hội An bằng Vespa.
Judge cho biết, tour có giá 192 USD/người. Trong khoảng 5 giờ, du khách được đưa đến nhiều địa điểm ẩm thực nổi tiếng mà không cần tự tìm kiếm, lên kế hoạch hay mất thời gian chờ đợi.
Tác giả cho biết trước đó, cô đã có 5 ngày ở Hội An, di chuyển bằng xe máy Grab và thưởng thức nhiều món ăn địa phương. Cô tưởng mình đã khám phá gần như toàn bộ những gì Hội An có thể mang lại.
Thế nhưng, chuyến Foodie Vespa Adventure kéo dài 5 giờ lại cho cô thấy một góc khác của thành phố cổ – nơi mà có lẽ du khách khó tiếp cận nếu không có người địa phương dẫn đường.
Khởi đầu bằng Vespa và một ly cocktail
Chuyến đi bắt đầu ngay tại sảnh resort, nơi hai vợ chồng Judge gặp hướng dẫn viên và các tài xế Vespa. Trước khi lên đường, cả nhóm còn có một màn chụp ảnh với những chiếc Vespa mang phong cách cổ điển.
Tác giả đặc biệt ấn tượng với những chiếc xe này bởi chúng vừa đẹp vừa thoải mái. Phần tựa lưng phía sau khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều so với việc ngồi sau xe Grab và phải bám chặt lấy người lái.
Điểm dừng đầu tiên thậm chí chưa phải là một quán ăn. Cả nhóm ghé Tok để thưởng thức cocktail và trò chuyện cùng hướng dẫn viên.
Qua câu chuyện, du khách biết thêm về quá khứ làm nghề đánh cá của cha nữ hướng dẫn viên cũng như những tác động mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với cuộc sống tại Việt Nam. Xa xa, những đứa trẻ đang thả diều trên cánh đồng lúa.
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển bằng Vespa và dừng lại bên sông để chụp ảnh lúc hoàng hôn. Với tác giả, cảm giác lướt đi trên những chiếc Vespa giữa khung cảnh Hội An là một trong những phần thú vị nhất của hành trình.
“Bông hồng trắng” - trải nghiệm độc đáo đầu tiên dành cho du khách
Điểm dừng ẩm thực đầu tiên là một địa chỉ nổi tiếng với bánh bao bánh vạc, thường được gọi là “bông hồng trắng” – món ăn đặc trưng của Hội An.
Không chỉ được thưởng thức món ăn, du khách còn có cơ hội tìm hiểu cách làm. Tác giả được hướng dẫn thực hiện nhanh một số công đoạn nhưng thừa nhận mình “thất bại thảm hại”.
Sau đó, cả nhóm thưởng thức thành quả ngay tại quán – nơi được giới thiệu là địa điểm gốc gắn với món “bông hồng trắng” nổi tiếng của Hội An.
Tiếp đến là cơm gà, ăn kèm bia tại một quán đông khách. Điểm đặc biệt là dù quán đang rất đông, chỗ ngồi dành cho đoàn đã được chuẩn bị sẵn.
Với tác giả, đây chính là cảm giác VIP thú vị nhất: vẫn ngồi giữa một quán ăn địa phương nhộn nhịp, nhưng không phải lo tìm chỗ hay chờ đợi. Cô cho biết món cơm gà hơi cay đối với mình, nhưng lại là món ăn được chồng cô yêu thích nhất trong chuyến đi.
Du ngoạn sông Hoài giữa ánh đèn Hội An
Giữa hành trình thưởng thức món ngon, đoàn có một khoảng nghỉ với chuyến đi thuyền trên sông.
Trước đó, tác giả từng muốn trải nghiệm hoạt động này mỗi ngày trong thời gian ở Hội An nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì lượng khách quá đông. Lần này, cô và chồng gần như bước thẳng lên thuyền mà không phải chờ đợi.
Đoàn được ưu tiên vào khu vực lên thuyền, không phải xếp hàng và còn có cơ hội thả đèn hoa đăng xuống mặt nước để gửi gắm những điều ước.
Sau chuyến đi thuyền, hành trình ẩm thực tiếp tục bằng Vespa.
Bánh xèo và món bánh mì “ngoài kịch bản”
Điểm dừng tiếp theo là một quán bánh xèo, một trong những món ăn Việt Nam mà tác giả đặc biệt yêu thích.
Cô cho biết mình đã ăn khá nhiều bánh xèo trong suốt chuyến đi, nhưng phiên bản tại đây ngon đến mức khiến những nơi khác trở nên kém hấp dẫn.
Theo Judge, đó cũng chính là điểm đáng giá của tour được thiết kế sẵn: du khách không cần tự tìm hiểu xem đâu là nơi ngon nhất mà đã có người đưa thẳng đến những địa chỉ được lựa chọn.
Nhưng bất ngờ lớn nhất của buổi tối lại đến từ một món không có trong lịch trình.
Sau khi Judge tình cờ nói rằng mình chưa có dịp ăn bánh mì, các tài xế Vespa đã âm thầm đổi hướng, ghé một quầy bánh mì mà họ yêu thích và mua một chiếc cho hai vợ chồng cùng thưởng thức.
Nữ nhà báo gọi đây là chiếc bánh mì ngon nhất cô từng ăn ở Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với sự chu đáo của những người tổ chức chuyến đi.
Kết thúc bằng chè
Điểm dừng cuối cùng là một quán chè.
Có quá nhiều lựa chọn nên tác giả quyết định để hướng dẫn viên chọn món giúp mình. Thành quả là một món chè mát lạnh, được thêm nhiều đá, tạo cảm giác sảng khoái trong thời tiết mùa hè.
Sau khoảng 5 giờ, hai vợ chồng Judge trở lại khu nghỉ dưỡng với một “chiếc bụng no căng” mà gần như không phải tự đưa ra bất kỳ quyết định nào trong suốt buổi tối.
Theo tác giả, về lý thuyết, du khách hoàn toàn có thể tự tìm và ghép các địa điểm trong hành trình này nếu chịu khó hỏi thăm. Tuy nhiên, việc được đặt bàn trước, không phải xếp hàng và đặc biệt là nhận được món bánh mì bất ngờ mà bản thân chưa nghĩ đến khiến chuyến đi trở nên khác biệt.
Đây cũng là điều khiến cô đánh giá cao trải nghiệm: vẫn được khám phá ẩm thực đường phố chân thực của Hội An, nhưng theo cách thoải mái và tiện nghi hơn.
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