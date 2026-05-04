Anh thu hồi đồ chơi Crayola do lo ngại nhiễm amiăng
V.N (Theo BBC, People)
04/05/2026 6:32 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Anh Quốc đã ra lệnh thu hồi một số bộ dụng cụ thủ công Crayola do lo ngại về vấn đề an toàn.
Hai hộp đồ thủ công Crayola dành cho trẻ em đã bị thu hồi và lệnh triệu hồi được ban hành do lo ngại cát trong bộ dụng cụ có thể bị nhiễm amiăng.
Chính phủ Anh cho biết, những người sở hữu bộ đồ chơi thủ công Crayola Touchy Feely Craft Box và Crayola Discovery Craft Box nên ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và để xa tầm tay trẻ em.
Văn phòng An toàn và Tiêu chuẩn Sản phẩm cho biết các bộ dụng cụ này "tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe vì cát có thể bị nhiễm một lượng nhỏ amiăng".
Công ty Hunter Price International Ltd., nhà phân phối có trụ sở tại Anh, thông báo rằng một số lượng hạn chế sản phẩm Crayola Discovery Craft Box và Crayola Touchy Feely Craft Box được bán tại nước này có thể chứa một lượng nhỏ amiăng trong cát bên trong bộ sản phẩm.
Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, amiăng là một loại sợi khoáng có trong đá và đất, và việc tiếp xúc với nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi.
Mặc dù chưa có trường hợp thương tích hay bệnh tật nào được báo cáo, nhưng Hunter Price International Ltd. cho biết họ đang thu hồi các mặt hàng bị ảnh hưởng, được bán từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, như một biện pháp phòng ngừa, theo thông báo thu hồi.
Các mã vạch cụ thể liên quan đến thông báo thu hồi bao gồm: 5061047355015 dành cho các sản phẩm Crayola Discovery Craft Box được bán từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026; và 5061047350522 dành cho các sản phẩm Crayola Touchy Feely Craft Box được bán từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026.
Mức độ rủi ro của đợt thu hồi sản phẩm không được cung cấp.
Khách hàng nào có thể đã mua những sản phẩm này được khuyến cáo ngừng sử dụng chúng ngay lập tức và thực hiện các biện pháp xử lý và thải bỏ cát một cách an toàn.
Theo thông báo, nếu hộp cát vẫn còn niêm phong, cần cho vào túi nhựa dày, buộc kín và vứt vào thùng rác ngoài tầm với của trẻ em.
Nếu cát đã được sử dụng, người tiêu dùng nên lau sạch khu vực cẩn thận bằng khăn ẩm để tránh tạo bụi, đồng thời đeo găng tay và khẩu trang. Tất cả các vật liệu dùng trong quá trình dọn dẹp cần được cho vào hai lớp bao bì trước khi vứt bỏ.
The Works, một chuỗi bán lẻ giảm giá có trụ sở tại Anh, đã thu hồi các sản phẩm khỏi kệ hàng của mình, và theo thông báo thu hồi, các nhà bán lẻ khác có thể sẽ được thêm vào danh sách.
Trong một thông báo bổ sung do The Works phát hành, công ty cho biết khách hàng có thể trả lại các sản phẩm bị ảnh hưởng cho cửa hàng của họ để được hoàn tiền đầy đủ.
"Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra và cảm ơn sự hợp tác của quý khách," nhà bán lẻ cho biết thêm trong thông cáo báo chí.
Crayola và Hunter Price International Ltd. đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc thu hồi sản phẩm.
Hàng chục sản phẩm bị thu hồi từ các nhà bán lẻ
Theo tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which?, tính đến thời điểm này trong năm, đã có hàng chục sản phẩm bị thu hồi do nguy cơ chứa amiăng, được bán bởi nhiều nhà bán lẻ khác nhau, bao gồm John Lewis, Hobbycraft, Amazon và eBay.
Trưởng bộ phận chính sách bảo vệ người tiêu dùng của Which?, bà Sue Davies, cho biết: "Thật đáng lo ngại khi một sản phẩm thủ công dành cho trẻ em khác, đặc biệt là từ một thương hiệu lớn như Crayola, được bán bởi các nhà bán lẻ nổi tiếng, lại bị thu hồi do có khả năng nhiễm amiăng, tiếp tục xu hướng đáng lo ngại về việc thu hồi các sản phẩm liên quan đến chất độc hại này".
"Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về hiệu quả của việc kiểm tra an toàn sản phẩm trước khi hàng hóa đến tay người tiêu dùng".
Bà cho rằng các nhà sản xuất và nhà bán lẻ phải cải thiện quy trình của họ để đảm bảo các sản phẩm nguy hiểm "được xác định và loại bỏ trước khi bán cho người tiêu dùng".
Bà nói thêm rằng Văn phòng An toàn và Tiêu chuẩn Sản phẩm nên điều tra xem liệu đồ chơi có chứa amiăng có đang được bán trên các sàn thương mại điện tử hay không, vì các sàn này có quy định lỏng lẻo hơn.
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