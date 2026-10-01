Anthropic lỗ sốc 42 tỷ USD, Google và Amazon bất ngờ là “thủ phạm” phía sau

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Bản cáo bạch IPO của Anthropic bị rò rỉ cho thấy công ty AI này ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ USD và lỗ hoạt động khoảng 8 tỷ USD trong năm ngoái. Tuy nhiên, tổng mức lỗ lên tới 42 tỷ USD.

Nếu toàn bộ số tiền này phản ánh khoản thua lỗ thực tế từ hoạt động kinh doanh, đây sẽ là một trong những mức lỗ thường niên lớn nhất từng được một doanh nghiệp Mỹ ghi nhận, gần tương đương khoản lỗ 29,1 tỷ USD của Citigroup trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tuy nhiên, Anthropic không thực sự “đốt” 42 tỷ USD cho chip máy tính, nhân sự hay các thương vụ thâu tóm. Phần lớn khoản lỗ khổng lồ nói trên là một khoản điều chỉnh kế toán theo các chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung tại Mỹ (GAAP).

Khoản lỗ khổng lồ đến từ đâu?

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc định giá lại phần sở hữu của hai nhà đầu tư lớn là Google và Amazon.

Google bắt đầu đầu tư vào Anthropic từ giữa năm 2023. Sau đó trong cùng năm, Google rót thêm 2 tỷ USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi. Đây là loại công cụ tài chính có thể được chuyển đổi thành cổ phần của công ty khởi nghiệp trong tương lai.

Amazon cũng đầu tư 8 tỷ USD vào Anthropic cuối năm 2024, khi công ty được định giá 46 tỷ USD. Khoản đầu tư này cũng được thực hiện dưới dạng nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần.

Vấn đề xuất hiện khi giá trị Anthropic tăng vọt.

Theo Forbes, Anthropic đang hướng tới mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD cho đợt IPO. Khi giá trị công ty tăng mạnh, giá trị số cổ phần mà Google và Amazon có quyền nhận cũng tăng theo. Anthropic vì thế phải ghi nhận phần gia tăng này theo cách tạo ra một khoản lỗ kế toán rất lớn.

Giáo sư Joshua Ronen, chuyên gia kế toán tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, nhận định khoản lỗ này thực chất là “hệ quả của tin tốt”.

Nói cách khác, mức lỗ kế toán khổng lồ một phần xuất hiện chính vì giá trị Anthropic tăng quá mạnh. Reuters cũng cho biết khoảng 34 tỷ USD trong khoản lỗ 42 tỷ USD liên quan đến việc điều chỉnh giá trị các công cụ tài chính có khả năng được chuyển đổi thành cổ phần.

Google và Amazon cũng hưởng lợi từ đà tăng giá trị Anthropic

Khoản đầu tư vào Anthropic không chỉ tạo ra những con số đặc biệt trong sổ sách của công ty AI.

Google từng cho biết họ nắm giữ các khoản đầu tư vào những công ty khởi nghiệp tư nhân trị giá tổng cộng 124,3 tỷ USD. Trong báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7, Google ghi nhận 99 tỷ USD “thu nhập khác”, phần lớn liên quan đến các khoản đầu tư vào SpaceX và một công ty khởi nghiệp tư nhân khác.

Amazon cũng chứng kiến thu nhập ròng tăng mạnh lên 62,6 tỷ USD, so với 18,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Một phần đáng kể mức tăng này đến từ việc giá trị khoản đầu tư vào Anthropic tăng lên.

Amazon cho biết đã đầu tư tổng cộng 18 tỷ USD vào Anthropic và còn có quyền đầu tư thêm tới 20 tỷ USD.

Cả Google và Amazon tiếp tục tham gia những vòng gọi vốn sau đó của Anthropic. Theo dữ liệu PitchBook được Forbes dẫn lại, Anthropic đã huy động hơn 126 tỷ USD.

Anthropic vẫn thực sự tiêu rất nhiều tiền cho AI

Dù khoản lỗ 42 tỷ USD phần lớn mang tính kế toán, Anthropic vẫn đang tiêu một lượng tiền rất lớn để vận hành hoạt động kinh doanh.

Công ty phải chi cho việc phát triển các mô hình Claude, trả lương nhân viên và mua năng lực điện toán phục vụ AI.

Tuy nhiên, khoản lỗ hoạt động hơn 8 tỷ USD vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô chi tiêu mà Anthropic dự kiến trong tương lai. Công ty có kế hoạch dành khoảng 518 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong những năm tới, bao gồm điện toán và dịch vụ đám mây.

Điều này đồng nghĩa các nhà cung cấp hạ tầng đám mây như Google Cloud và AWS của Amazon có thể nằm trong nhóm hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư khổng lồ này.

Trong khi đó, Anthropic đang chuẩn bị cho một trong những thương vụ IPO được chú ý nhất của ngành AI. Công ty được cho là đang hướng tới mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD. Bản cáo bạch cũng cho thấy doanh thu Anthropic tăng khoảng 12 lần trong năm 2025, lên gần 4,6 tỷ USD, nhưng chi phí và nhu cầu vốn cũng tăng với tốc độ rất lớn.

Như vậy, con số lỗ 42 tỷ USD của Anthropic cần được nhìn trong bối cảnh đặc biệt: đây không phải 42 tỷ USD tiền mặt bị công ty “đốt sạch”, mà phần lớn là khoản lỗ kế toán phát sinh từ việc định giá lại các công cụ tài chính khi giá trị Anthropic tăng vọt. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn đang tiêu tốn hàng tỷ USD mỗi năm trong cuộc đua xây dựng các hệ thống AI ngày càng mạnh.