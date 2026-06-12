Áp lực tỷ giá USD/VND dần ổn định, UOB dự báo cụ thể cho tỷ giá

Theo nhận định của UOB, vào quý III/2026, đồng VND nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nhất định, tương đồng với xu hướng các đồng tiền khác trong khu vực do bất ổn địa chính trị toàn cầu còn kéo dài.

Tuy nhiên về trung hạn, UOB duy trì quan điểm tỷ giá VND sẽ tương đối ổn định nhờ nền tảng tăng trưởng vững chắc, dòng vốn FDI duy trì tích cực và chính sách tiền tệ ổn định với lãi suất điều hành dự kiến giữ ở mức 4,5% đến hết năm 2026.

Đặc biệt, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026 cũng có thể tạo cú hích mang tính cấu trúc cho dòng vốn đầu tư gián tiếp.

Tổng thể, ngân hàng Singapore giữ nguyên quan điểm tỷ giá sẽ theo xu hướng giảm giá dần một cách có kiểm soát, với dự báo cụ thể tỷ giá USD/VND lần lượt là 26.500 trong quý III/2026; 26.400 trong quý IV/2026; 26.300 trong quý I/2027 và lùi về mức 26.100 trong quý II/2027.

Tỷ giá USD/VND được Ngân hàng UOB dự báo có xu hướng giảm dần một cách có kiểm soát. Ảnh minh họa

Đối với thị trường kim loại quý, khối nghiên cứu của UOB nhận định giai đoạn tích lũy ngắn hạn quanh mức 4.500 USD/ounce của giá vàng thế giới hiện nay là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới.

Trước đó vào cuối tháng 3, khi xung đột Iran leo thang dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển, giá dầu Brent đã tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng.

Diễn biến này khiến UOB phải nhanh chóng điều chỉnh giảm dự báo giá vàng xuống 4.400 USD/ounce trong quý II/2026 và 4.600 USD/ounce trong quý III/2026, xuất phát từ lo ngại áp lực giảm giá ngắn hạn do kỳ vọng lạm phát gia tăng.

Quan điểm thận trọng này đã chứng minh tính chính xác khi giá vàng hiện tại đang đi ngang tích lũy quanh mốc 4.500 USD/ounce do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về lạm phát trong bối cảnh giá dầu thô duy trì ở mức cao.

Trong bối cảnh này, hoạt động giao dịch và đầu cơ vàng đã hạ nhiệt rõ rệt, thể hiện qua lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX sụt giảm cùng khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng chuẩn (GLD) cũng giảm theo.

Ngoài ra, thị trường còn tồn tại một số yếu tố cản trở ngắn hạn khác bao gồm hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương lớn như của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với nỗ lực của Ấn Độ nhằm giảm lượng mua vàng để hạn chế áp lực suy yếu của đồng Rupee (nội tệ Ấn Độ).

Nhìn chung, dù duy trì sự thận trọng trong ngắn hạn, UOB tiếp tục đánh giá rất tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Dự báo cập nhật mới nhất đối với giá vàng thế giới được đưa ra lần lượt là 4.600 USD/ounce trong quý III/2026; 4.800 USD/ounce trong quý IV/2026; 5.000 USD/ounce trong quý I/2027 và sẽ tiến lên mức 5.200 USD/ounce vào quý II/2027.

Giá vàng thế giới được UOB dự báo ở mức 5.200 USD/ounce vào quý II/2027. Ảnh minh họa

Bên cạnh những biến động về tỷ giá và giá vàng, báo cáo cập nhật của UOB cũng phân tích toàn diện tính bền bỉ của nền kinh tế Việt Nam trước áp lực chi phí tăng cao và những căng thẳng bên ngoài.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có phần chậm lại khi đạt 7,83% so với cùng kỳ trong quý I/2026, giảm từ mức 8,46% trong quý IV/2025. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn vượt xa dự báo 7,0% của chính UOB lẫn dự báo 7,60% từ Bloomberg.

Ngân hàng Singapore nhấn mạnh động lực tăng trưởng chính đến từ các ngành sản xuất, xây dựng và dịch vụ, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu xuất khẩu cao với mức tăng 19,1% và dòng vốn FDI thực hiện tăng 9,1%, đạt 5,41 tỷ USD trong bối cảnh các doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhằm thích ứng với các thay đổi trong quy định thương mại toàn cầu.

Dù vậy, các số liệu gần đây cho thấy triển vọng ngắn hạn đan xen cả tích cực lẫn thách thức khi chi phí năng lượng tăng cao bắt đầu gây sức ép lên nền kinh tế. Hoạt động sản xuất cải thiện mạnh trong tháng 5 với chỉ số PMI tăng lên mức 52,8 so với 50,5 của tháng 4 và 49,8 của cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số sản lượng cũng tăng mạnh lên 55,6.

Ngược lại, lạm phát tiếp tục leo thang khi đạt 5,6% trong tháng 5, đánh dấu mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Song song đó, tăng trưởng sản lượng công nghiệp chậm lại còn 9% trong tháng 5 so với mức 10% của tháng 4, đưa mức tăng trung bình quý II/2026 xuống 9,5%, thấp hơn mức 11% của quý I/2026.

Xuất khẩu cũng ghi nhận sự hạ nhiệt khi tăng 18% so với mức 21% trong tháng 4, trong khi nhập khẩu lại tăng mạnh lên mức 33,8% từ mức 32,5%.

Diễn biến lệch pha này khiến cán cân thương mại giai đoạn tháng 1-5 chuyển sang thâm hụt tới 12,7 tỷ USD, một sự đảo chiều mạnh mẽ so với mức thặng dư 5 tỷ USD của năm 2025, đồng thời ghi nhận mức thâm hụt lớn nhất trong gần 30 năm qua của Việt Nam.

Trước tình hình đó, các chuyên gia UOB cho rằng áp lực lên cán cân thanh toán của Việt Nam sẽ còn kéo dài. Các dự án hạ tầng và giao thông quy mô lớn triển khai trong nước sẽ làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị, trong khi giá dầu cao hơn sẽ đẩy chi phí năng lượng tăng lên.

Theo mô phỏng kỹ thuật của UOB, nếu giá dầu thô bình quân duy trì ở mức 100 USD/thùng trong vòng 6 đến 12 tháng tới, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam có thể tăng khoảng 40%, tương đương mức tăng 5,2 tỷ USD trong năm 2026.

Đồng thời, thặng dư tài khoản vãng lai của quốc gia có thể bị thu hẹp khoảng 20%, tương đương giảm khoảng 6,5 tỷ USD từ mức thặng dư 33 tỷ USD ghi nhận vào năm 2025.