Apple bất ngờ vượt mặt Nvidia: Dòng tiền AI đang đổi hướng?
Phương Đăng (theo TheStreet)
22/07/2026 7:56 AM (GMT+7)
Apple vừa có thời điểm vượt Nvidia để trở thành công ty giá trị nhất thế giới, hé lộ sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI). Nếu trước đây dòng tiền đổ mạnh vào các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng AI, thì nay giới đầu tư dường như đang hướng sự chú ý tới những công ty có khả năng biến AI thành doanh thu từ hàng tỷ người dùng.
Tờ The Street cho biết, cổ phiếu Apple (AAPL) đã tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của hãng có thời điểm vượt Nvidia (NVDA) trong phiên giao dịch ngày 17/7, dù vị trí này chỉ được duy trì trong thời gian ngắn.
Khi thị trường đóng cửa, Nvidia lấy lại ngôi đầu với vốn hóa khoảng 4.950 tỷ USD, trong khi Apple đạt khoảng 4.910 tỷ USD.
Khoảng cách chỉ khoảng 40 tỷ USD, đồng nghĩa chỉ cần một phiên giao dịch biến động, thứ hạng giữa hai "gã khổng lồ" công nghệ có thể tiếp tục đổi chỗ.
Cuộc đua AI bước sang giai đoạn mới
Theo giới phân tích, việc Apple bất ngờ vượt Nvidia không đơn thuần phản ánh biến động giá cổ phiếu.
Đây có thể là tín hiệu cho thấy dòng tiền đầu tư AI đang bước sang một giai đoạn mới.
Trong hơn hai năm qua, Nvidia là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI nhờ thống trị thị trường chip phục vụ các trung tâm dữ liệu - nền tảng đào tạo và vận hành các mô hình AI tạo sinh.
Tuy nhiên, câu hỏi ngày càng được nhiều nhà đầu tư đặt ra là: Doanh nghiệp nào sẽ kiếm được nhiều tiền nhất từ AI khi công nghệ này đi vào đời sống?
Apple không cần thắng cuộc chiến mô hình AI
Khác với Microsoft, Alphabet, Amazon hay Meta - những công ty đầu tư hàng trăm tỷ USD xây dựng hạ tầng AI - Apple lựa chọn chiến lược thận trọng hơn.
Hãng không chạy đua phát triển mô hình AI lớn nhất thế giới.
Thay vào đó, Apple sở hữu lợi thế mà rất ít doanh nghiệp có được: hơn 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu.
Nhờ hệ sinh thái iPhone, iPad và Mac, Apple có thể nhanh chóng đưa các tính năng AI đến hàng tỷ người dùng mà không cần cạnh tranh để thu hút họ thông qua chatbot hay các nền tảng riêng.
Theo các chuyên gia, lợi thế lớn nhất của Apple không nằm ở mô hình AI mà ở khả năng phân phối.
Hệ sinh thái khổng lồ là "vũ khí bí mật"
Trong quý tài chính đầu tiên của năm, Apple cho biết số thiết bị đang hoạt động đã vượt 2,5 tỷ chiếc.
Các tính năng AI của hãng sẽ được triển khai trên những mẫu iPhone, iPad và Mac tương thích.
Điều này giúp Apple tiếp cận ngay một lượng người dùng khổng lồ mà không phải bỏ thêm chi phí để xây dựng cộng đồng như nhiều đối thủ AI khác.
Đây được xem là lợi thế cạnh tranh rất lớn trong cuộc đua thương mại hóa AI.
AI có thể thúc đẩy doanh thu dịch vụ
Ngoài việc bán thiết bị, Apple còn sở hữu mảng dịch vụ có biên lợi nhuận rất cao.
Trong quý tài chính thứ hai, doanh thu dịch vụ của hãng đạt 31 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 28% tổng doanh thu.
Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), mảng dịch vụ đạt biên lợi nhuận gộp 76,7%, gần gấp đôi mức 38,7% của mảng phần cứng.
Giới phân tích cho rằng AI có thể giúp Apple tiếp tục mở rộng nguồn thu này.
Một phiên bản Siri thông minh hơn không chỉ cải thiện trải nghiệm sử dụng mà còn thúc đẩy doanh thu từ iCloud, App Store và các dịch vụ trả phí khác.
Đồng thời, AI cũng có thể khuyến khích người dùng nâng cấp lên các thiết bị mới hỗ trợ AI và chi nhiều tiền hơn cho các ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Dòng tiền AI đang thay đổi?
Việc Apple áp sát, thậm chí có thời điểm vượt Nvidia, cho thấy giới đầu tư có thể đang bắt đầu chuyển trọng tâm.
Nếu giai đoạn đầu của cơn sốt AI tập trung vào những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng như Nvidia, thì giai đoạn tiếp theo có thể thuộc về các công ty có khả năng biến AI thành sản phẩm, dịch vụ và nguồn doanh thu bền vững từ người tiêu dùng.
Trong bối cảnh đó, Apple với hệ sinh thái hơn 2,5 tỷ thiết bị được xem là một trong những cái tên có lợi thế lớn nhất để đưa AI vào cuộc sống hằng ngày và biến công nghệ này thành lợi nhuận thực tế.
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