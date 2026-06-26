Apple chi 1 tỷ USD mỗi năm cho Google để mua AI: Ai mới là người thắng lớn?
Phương Đăng (theo The Motley Fool)
26/06/2026 5:00 PM (GMT+7)
Thỏa thuận giữa Apple và Google về việc sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini để nâng cấp trợ lý ảo Siri đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ trả khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho Google, dù hai bên chưa xác nhận con số này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bằng chứng Apple đang tụt lại trong cuộc đua AI, nhưng theo giới phân tích, người hưởng lợi nhiều hơn có thể lại chính là Apple.
Về phía Google, thỏa thuận mang lại nguồn thu cấp phép có biên lợi nhuận cao từ một mô hình AI đã được phát triển sẵn, gần như không phải bỏ thêm chi phí nghiên cứu. Việc Apple – công ty nổi tiếng khắt khe về chất lượng sản phẩm – lựa chọn Gemini thay vì ChatGPT của OpenAI hay Claude của Anthropic cũng giúp Google củng cố uy tín trong lĩnh vực AI.
Tuy nhiên, khoản 1 tỷ USD chỉ là con số khá nhỏ so với doanh thu hằng năm hơn 400 tỷ USD của Alphabet. Đáng chú ý, số tiền này cũng chỉ tương đương khoảng 5% khoản phí Google đang trả cho Apple để tiếp tục giữ vị trí công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone.
Theo tác giả bài phân tích, chính sự chênh lệch này cho thấy quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Apple. Nếu Google mất vị trí công cụ tìm kiếm mặc định trên hơn 1,5 tỷ thiết bị Apple đang hoạt động, hoạt động kinh doanh cốt lõi của hãng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngược lại, nếu Apple thay Gemini bằng ChatGPT, Claude hay một mô hình AI khác như DeepSeek của Trung Quốc, phần lớn người dùng iPhone có thể sẽ không nhận thấy nhiều khác biệt.
Điều đó cho thấy các mô hình AI ngày càng trở thành một loại "hàng hóa" có thể thay thế lẫn nhau, trong khi hệ sinh thái và lòng trung thành của khách hàng dành cho Apple vẫn là lợi thế rất khó sao chép.
Một lợi ích khác của Apple là Siri sẽ được cải thiện nhanh chóng mà không phải tự gánh toàn bộ chi phí nghiên cứu và phát triển AI. Theo các đánh giá nội bộ được tiết lộ, Siri hiện vẫn xử lý sai khoảng một phần ba các yêu cầu phức tạp. Việc tích hợp Gemini được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng trong khi Apple tiếp tục hoàn thiện mô hình AI do chính mình phát triển.
Mức phí 1 tỷ USD mỗi năm tuy lớn nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với khoản đầu tư mà Google đã bỏ ra để xây dựng Gemini. Năm 2025, Apple chỉ chi khoảng 12,7 tỷ USD cho hạ tầng AI, trong khi Alphabet đầu tư tới 90 tỷ USD.
Theo quan điểm của tác giả, Apple đang theo đuổi chiến lược thực dụng: tận dụng công nghệ AI tiên tiến của đối tác để nhanh chóng nâng cấp sản phẩm, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỷ USD chi phí phát triển. Vì vậy, thay vì xem đây là dấu hiệu Apple thất thế trong cuộc đua AI, thỏa thuận với Google có thể cho thấy hãng đang lựa chọn con đường ít tốn kém nhưng vẫn đủ sức cạnh tranh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
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