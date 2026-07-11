Apple đang kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại
Phương Đăng (theo Pravda)
11/07/2026 1:30 PM (GMT+7)
Apple vừa đệ đơn kiện OpenAI lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty đứng sau ChatGPT cùng một số cựu nhân viên Apple có hành vi đánh cắp bí mật thương mại nhằm phục vụ tham vọng phát triển thiết bị AI mới. Vụ kiện được đánh giá là bước leo thang mới nhất trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các "ông lớn" công nghệ ở Thung lũng Silicon.
Trong đơn kiện, Apple cho rằng OpenAI đã thực hiện một "kế hoạch có tổ chức" nhằm tiếp cận các thông tin mật liên quan đến thiết kế phần cứng, chuỗi cung ứng và các sản phẩm chưa ra mắt của hãng.
Trọng tâm vụ kiện là Tang Tan, cựu Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, hiện giữ vai trò lãnh đạo mảng phần cứng AI tại OpenAI sau thương vụ mua lại startup io Products do ông đồng sáng lập cùng nhà thiết kế huyền thoại Jony Ive.
Theo Apple, trước khi rời công ty, Tang Tan đã gửi nhiều tài liệu nội bộ về các nhà cung cấp của Apple vào tài khoản cá nhân. Hãng cũng cáo buộc ông sử dụng các mật danh nội bộ của Apple trong quá trình tuyển dụng nhân sự sang OpenAI nhằm khai thác thêm thông tin mật.
Đáng chú ý, Apple cho biết Tang Tan từng yêu cầu các ứng viên vẫn đang làm việc tại Apple mang theo "linh kiện thật" đến buổi phỏng vấn để phục vụ các buổi "giới thiệu sản phẩm", qua đó tiếp cận công nghệ độc quyền của hãng.
Một nhân vật khác bị nêu tên là Chang Liu, cựu kỹ sư điện của Apple hiện làm việc tại OpenAI. Theo đơn kiện, Liu đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật chưa từng được phát hiện để truy cập trái phép vào mạng nội bộ của Apple, tải xuống nhiều tài liệu liên quan đến phần cứng và các sản phẩm chưa công bố.
Apple còn cáo buộc Liu hướng dẫn các đồng nghiệp cũ cách né tránh hệ thống giám sát bảo mật của công ty trong quá trình tuyển dụng sang OpenAI.
Ngoài OpenAI, Apple cũng đưa io Products vào danh sách bị đơn. Theo Apple, các bị đơn đã sử dụng thông tin mật của hãng để tiếp cận các đối tác sản xuất lâu năm của Apple, thậm chí yêu cầu họ áp dụng một số kỹ thuật gia công kim loại độc quyền nhằm phục vụ việc phát triển thiết bị AI của OpenAI.
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Apple và OpenAI ngày càng xấu đi. Hai bên từng hợp tác khi Apple tích hợp ChatGPT vào nền tảng Apple Intelligence năm 2024. Tuy nhiên, sau đó xuất hiện nhiều bất đồng liên quan đến cách Apple triển khai công nghệ của OpenAI trên các thiết bị của mình. Theo nhiều nguồn tin, OpenAI thậm chí từng cân nhắc kiện ngược Apple.
Động thái pháp lý mới cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của OpenAI. Công ty đã nộp hồ sơ IPO bảo mật vào tháng trước, trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng nóng và các doanh nghiệp công nghệ liên tục đối mặt với những tranh chấp về sở hữu trí tuệ, nhân sự và bí mật thương mại.
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