Apple hứng bão chỉ trích vì iPhone Duo
Phương Đăng (theo Financial Times)
29/10/2026 7:30 AM (GMT+7)
Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vừa ra mắt đã gặp trở ngại khi một số người dùng phản ánh màn hình bị nứt chỉ vài ngày sau khi nhận máy. Sự việc nhanh chóng được gọi là bê bối “Crackgate”, theo Financial Times.
Làn sóng phản ứng trên mạng xã hội về những vấn đề được cho là xuất hiện trên iPhone Duo đang tạo ra một trở ngại hiếm hoi đối với Apple, công ty vốn đặt uy tín vào chất lượng phần cứng.
Đây cũng là thách thức đối với tân Tổng giám đốc điều hành John Ternus, người tiếp quản vị trí từ Tim Cook vào tháng trước. Các nhà đầu tư kỳ vọng Ternus sẽ tạo động lực mới cho lộ trình phát triển sản phẩm của Apple. Ông dự kiến chủ trì cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên vào thứ Hai tới.
Apple xác nhận một “số lượng nhỏ” thiết bị bị hỏng sau khi iPhone Duo được mở bán hôm thứ Sáu.
“Chúng tôi đã ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số lượng nhỏ thiết bị iPhone Duo. Nếu màn hình iPhone Duo gặp vấn đề, người dùng nên liên hệ AppleCare để được thay thế thiết bị”, Apple cho biết.
Trong tuần qua, nhiều bài đăng trên mạng xã hội từ các quốc gia khác nhau đã chia sẻ hình ảnh iPhone Duo xuất hiện vết nứt ngang tại cùng một vị trí, cách khoảng hai phần ba chiều dài màn hình tính từ phía trên khi thiết bị được mở ra.
Quy mô thực sự của sự cố vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, cái tên “Crackgate” gợi nhớ đến một sự cố gây tranh cãi khác trong lịch sử ra mắt iPhone.
Năm 2010, người dùng iPhone 4 phản ánh tình trạng cuộc gọi bị ngắt và tín hiệu yếu. Sự việc được gọi là “Antennagate”. Ban đầu, CEO Apple khi đó là Steve Jobs bác bỏ những phàn nàn, cho rằng khách hàng “cầm máy sai cách”. Sau đó, công ty đã cung cấp miễn phí các ốp bảo vệ.
Apple chưa công bố kế hoạch thu hồi bất kỳ thiết bị màn hình gập nào. Đây cũng là động thái khá bất thường đối với hãng, vốn thường xử lý sự cố thông qua các chương trình sửa chữa và thay thế.
Màn hình gập đặt ra thách thức lớn về độ bền
iPhone Duo có giá khởi điểm hơn 2.000 USD, đánh dấu thay đổi thiết kế lớn nhất của dòng iPhone trong gần 20 năm. Apple tham gia thị trường điện thoại màn hình gập muộn hơn đối thủ chính Samsung tới bảy năm, kể từ khi hãng này giới thiệu Galaxy Fold đầu tiên.
Các nhà sản xuất khác cũng từng gặp vấn đề về độ bền với điện thoại gập. Năm 2019, Samsung đối mặt với những sự cố ban đầu liên quan đến công nghệ màn hình mới, sau khi một số thiết bị gửi cho giới đánh giá bị hỏng màn hình.
John Ternus từng giải thích Apple chờ đợi để tránh tung ra một sản phẩm “rẻ tiền và kém chất lượng”, đồng thời hoàn thiện kỹ thuật phức tạp nhằm tạo ra màn hình bên trong liền mạch và bản lề bền bỉ.
Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC), nhận định sự cố trên iPhone Duo cho thấy ngay cả doanh nghiệp sở hữu nguồn lực kỹ thuật và chuỗi cung ứng mạnh như Apple cũng phải trải qua quá trình học hỏi đầy thách thức khi phát triển điện thoại gập.
Theo ông, việc nhiều báo cáo trực tuyến ghi nhận vết nứt xuất hiện ở vị trí tương tự có thể cho thấy vấn đề liên quan đến dung sai của bản lề hoặc cơ chế nâng đỡ màn hình trong quá trình gập.
Samsung nhanh chóng tận dụng cơ hội, tung quảng cáo nhấn mạnh các thiết bị màn hình gập của hãng mỏng và nhẹ hơn, đồng thời tuyên bố đã “đi trước nhiều năm” trong lĩnh vực này.
Một cựu kỹ sư màn hình Apple am hiểu quy trình thiết kế và sản xuất cho rằng có thể chỉ một số lượng rất nhỏ thiết bị gặp lỗi khó phát hiện trong quá trình kiểm thử. Nguyên nhân cũng có thể đến từ một lô linh kiện bị lỗi của nhà cung cấp.
Trong khi đó, những khách hàng đầu tiên của iPhone Duo đã phải đối mặt với tình trạng giao hàng chậm trễ. Apple cho biết nhu cầu chưa từng có tiền lệ khiến thời gian giao hàng dự kiến kéo dài sang năm sau.
Sự cố mới nhất nối tiếp vấn đề từng xuất hiện trong đợt ra mắt iPhone năm nay: một số khách hàng AT&T sử dụng iPhone 18 Pro Max bị mất kết nối mạng di động vĩnh viễn. Apple sau đó đã phát hành bản cập nhật phần mềm nhằm ngăn lỗi ảnh hưởng đến thêm thiết bị.
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