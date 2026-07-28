Apple soán ngôi Nvidia trở thành công ty có giá trị nhất thế giới

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Việc cổ phiếu Nvidia giảm gần 5% vào thứ Hai tiếp tục kéo dài giai đoạn biến động đối với công ty này và các nhà sản xuất chip nói chung. Cổ phiếu đã giảm khoảng 3% trong một tuần và những khó khăn gần đây đã khiến nó tụt hậu so với mức tăng trưởng từ đầu năm đến nay của chỉ số S&P 500. Chỉ số chuẩn này đã tăng 8% trong năm nay so với mức tăng 5% của Nvidia.

Đợt bán tháo chip gần đây nhất bắt nguồn từ đầu tháng này do một mô hình trí tuệ nhân tạo mới từ một công ty khởi nghiệp Trung Quốc khiến các nhà đầu tư lo ngại có thể dẫn đến một " vụ DeepSeek" mới .

Sự sụt giảm hôm thứ Hai diễn ra sau một báo cáo cho rằng Nvidia đang đàm phán để cung cấp khoản tài trợ 250 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu của OpenAI, làm dấy lên lo ngại về các thương vụ mua bán sáp nhập chồng chéo và chi tiêu vốn khổng lồ, điều mà các nhà đầu tư ngày càng cảnh giác.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, Nvidia và Apple đã đổi vị trí cho nhau khi cổ phiếu Nvidia giảm xuống mức vốn hóa thị trường khoảng 4,77 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng 1%, đạt mức vốn hóa thị trường gần 5 nghìn tỷ USD.

Nhóm "Bảy ông lớn công nghệ" đã trải qua một năm 2026 khó khăn, nhưng Apple đã âm thầm vượt lên dẫn đầu. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã tăng gần 24% trong năm 2026. 3 cổ phiếu khác trong nhóm "Bảy ông lớn" - Tesla, Microsoft và Meta - đều giảm giá tính đến thời điểm hiện tại.

Nhưng điều quan trọng hơn cả việc cổ phiếu Apple tăng giá là sự sụt giảm mạnh của thị trường phần cứng AI toàn cầu đã làm rung chuyển thị trường trong những tuần gần đây.

Nvidia đã mất một phần vị thế trong cuộc đua giành danh hiệu công ty giá trị nhất thế giới do những lo ngại về ngành công nghiệp AI và sự chuyển hướng khỏi các cổ phiếu tăng trưởng mạnh, làm ảnh hưởng nặng nề đến cổ phiếu của các công ty nóng nhất như các nhà sản xuất bộ nhớ và các công ty sản xuất chip khác.

Sự trỗi dậy gần đây của Apple cũng đáng chú ý vì công ty này đã bị các nhà đầu tư và nhà phân tích chỉ trích gay gắt trong những năm gần đây do thiếu các chiến lược tăng trưởng tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Giờ đây, khi tình thế thay đổi, Apple có thể đang hưởng lợi từ sự chuyển hướng đầu tư sang các lĩnh vực ít cạnh tranh hơn, hướng đến người tiêu dùng.