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Apple (AAPL) vừa trải qua năm tài chính có dòng tiền tự do cao nhất từ trước đến nay, bất chấp việc không phải đầu tư mạnh tay vào hệ thống trung tâm dữ liệu AI.

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2026, nhà sản xuất iPhone tạo ra khoảng 136 tỷ USD dòng tiền tự do - khoản tiền còn lại sau khi doanh nghiệp trang trải chi phí vận hành và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị.

Con số này tăng khoảng 38% so với năm trước, đồng thời vượt xa kỷ lục cũ khoảng 111 tỷ USD được thiết lập năm 2022.

Theo tính toán của Yahoo Finance, dòng tiền tự do của Apple gần gấp đôi tổng lượng tiền mà Microsoft (MSFT), Meta (META), Alphabet (GOOGL) và Amazon (AMZN) tạo ra trong 4 quý gần nhất cộng lại.

Sự khác biệt nằm ở quy mô đầu tư.

Trong 4 quý vừa qua, 4 tập đoàn công nghệ nói trên đã chi hơn 600 tỷ USD cho đầu tư tài sản cố định (capex), phần lớn dành cho chip AI và các trung tâm dữ liệu phục vụ công nghệ này.

Trong khi đó, Apple chỉ chi khoảng 9 tỷ USD cho hạng mục này trong năm tài chính vừa qua, giảm gần 30% so với một năm trước.

Khoản đầu tư khổng lồ vào AI đang bắt đầu gây sức ép lên dòng tiền của các đối thủ. Amazon đã tiêu tốn ròng khoảng 42 tỷ USD trong 12 tháng qua, mức cao kỷ lục. Dòng tiền tự do của Alphabet chuyển sang âm trong quý III, trong khi cổ phiếu công ty vừa trải qua tháng giao dịch tồi tệ nhất lịch sử. Meta cũng lần đầu ghi nhận dòng tiền tự do âm kể từ năm 2012.

Ngược lại, Apple thu về khoảng 145 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, trên nền doanh thu kỷ lục khoảng 479 tỷ USD.

"Chúng tôi tạo ra 28 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý, nhờ đó có thể hoàn trả 28 tỷ USD cho các cổ đông", Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết trong thông cáo kết quả kinh doanh.

Tính cả năm tài chính, Apple đã hoàn trả khoảng 102 tỷ USD cho cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu và chi trả cổ tức. Tuy nhiên, lượng tiền mặt tích lũy vẫn tiếp tục tăng.

Tiền mặt ròng của Apple – được tính bằng tiền mặt và các khoản đầu tư trừ đi nợ – tăng lên khoảng 57 tỷ USD, so với 34 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Quý kết thúc vào tháng 9 là giai đoạn kinh doanh chậm hơn của Apple, khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Phố Wall đặt cược vào Apple

Giới đầu tư Phố Wall đang chú ý đến lợi thế tài chính của Apple. Cổ phiếu hãng này trở thành lựa chọn phòng thủ của thị trường trước làn sóng đầu tư AI.

Tính đến ngày 2/11, cổ phiếu Apple tăng khoảng 25% từ đầu năm 2026. Trong khi đó, diễn biến cổ phiếu Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet dao động từ giảm khoảng 11% đến tăng khoảng 6%.

Dù không chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu với quy mô như các đối thủ, Apple khẳng định không đứng ngoài cuộc đua AI.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, ông Parekh cho biết Apple sẽ "tăng đáng kể tổng mức đầu tư vào AI", chủ yếu thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Ông cũng lưu ý chi phí điện toán đám mây để vận hành phiên bản Siri mới sẽ được phản ánh trong chi phí cung cấp dịch vụ của công ty.

Khi được hỏi liệu Apple có đang giảm tốc đầu tư sau một năm chi tiêu mạnh hay không, lãnh đạo công ty khẳng định hãng vẫn kiên định với kế hoạch hiện tại.

"Chúng tôi tin tưởng rằng mình đang chi tiêu đúng mức cần thiết để thực hiện lộ trình đã đề ra", ông Ternus nhấn mạnh.